高捷小港林園線環評過關 避開與石化管線衝突

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（中央社記者張雄風台北29日電）環保署環評大會今天審查高捷小港林園線環評案，經確認站體已增加與中油、台石化工廠間距離，且避免與地下石化管線衝突後，本案建議補充修正後通過審查。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第422次會議，審查「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線環境影響說明書」。

開發單位高雄市捷運工程局表示，路線起於高雄捷運紅線R3車站預留隧道，續採地下隧道往南延伸，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段至沿海路二段，於林園11號公園後爬升，於中芸排水前出土爬升為高架，止於高值化產業園區前，長度約11.59公里，設有7站，含6座地下車站、1座高架車站（RL7）。

初審會議時，環評委員關心RL7站接近鄰近工業區廠房（如中油、台石化等），且可能影響周遭石化工業區地下管線。

開發單位表示，經規劃將RL7預定站體及高架墩柱位置預定設置西移450公尺遠離廠區；台石化氯乙烯高壓槽及中油的廢氣燃燒塔與RL7預定站體的距離已達到550至680公尺遠。

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開發單位提到，RL7站體規劃已避免與地下石化管線衝突，捷運乘客的進出動線及安全也可獲得保障；並保留屏東延伸線的彈性及避免經過中油廠區。

環評委員最後建議在地下車站於營運後1年內，開發單位應取得室內空氣品質自主管理標章；在生態部分，則是增加大樹分布區的黑翅鳶監測點位，並建議以植樹代替竹架作為黑翅鳶的停棲處；本案建議補充修正後通過。（編輯：陳仁華）1110629