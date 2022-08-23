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花蓮縱谷高溫富里金針受災獲救助 觀光受影響

2022/8/23 11:17
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（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮縱谷連續多日高溫乾旱，花蓮縣富里鄉金針出現災損情形，農委會公告今天起受理天然災害現金救助，每公頃新台幣2萬9000元；正逢金針花季，開花少4成，連帶影響遊客也減少。

富里鄉農會總幹事張素華接受媒體聯訪表示，富里六十石山種植金針300公頃，其中26公頃留花觀賞以利觀光，其餘均採收為農民經濟作物。由於高溫乾旱，金針乾枯、受損嚴重；留作觀賞的花大約少開4成，遊客也比往年減少5成。

部分作為經濟作物的金針都受到旱災，張素華說，農委會主委陳吉仲親自勘災，商討解決農民缺水問題，包括建置完善儲水設備，收集地面水或雨水救急，也請農田水利署協助，可望投入滴灌設施，目前農損條件也符合天然災害現金救助，有助減少農民損失。

花蓮縣府農業處表示，富里六十石山現勘發現，部分金針植株出現葉面枯萎、未抽花梗及花梗短小等情形，被害面積約51公頃、損害程度35%，已達救助標準。

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受到7月連續多日高溫乾旱影響，花蓮縣富里鄉金針出現災損情形，農委會公告天然災害現金救助，每公頃新台幣2萬9000元，今天起受理至9月1日止。

至於富里鄉主要農作水稻同樣受高溫天氣而減產，張素華指出，第一期稻作已收割完成，農會及各大米廠在碾製過程中米粒胴裂相當嚴重，像是「高雄139號」品種就有45%的耗損率，目前損失只能由農會自行吸收。（編輯：陳政偉）1110823

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