中市智慧停車繳費 議員籲不便民應調整政策

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民進黨籍台中市議員陳淑華（中）、邱素貞（右）、蕭隆澤（左）25日在議會質詢指出，台中推動智慧停車繳費，智慧但不便民，線上、電子支付雖然很好，但設計還是需開單，市府卻取消直接掃描停車單，不符民眾使用習慣，政策應調整。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年8月25日

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市交通局推動線上、電子支付繳停車費，必須先用手機掃QR code或上電子平台列印繳費單才能繳費，市議員直呼，智慧但不便。交通局表示，有多元繳費管道可選，會持續宣導。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨籍市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、謝明源聯合質詢，有關台中市停車費繳費單繳費問題。

陳淑華指出，拿繳費單到超商繳費連小孩也會幫忙，但近期發現持停車繳費單去繳費，竟然碰到困難，需要用手機掃QR code或得上電子平台列印繳費單才能繳費。

陳淑華說，繳費還要搞得這麼複雜，根本是麻煩製造者，推廣線上、電子支付好像是好事，但民眾質疑市府為何要取消一次性繳費的方式。她舉例，台南還有停車柱的使用，停好車直接辨識車牌、停車柱繳費、無紙化、直接離開。

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陳淑華說，線上、電子支付雖然很好，但設計還是需開單，市府卻取消直接掃描停車單，不符民眾使用習慣，抱怨連連、政策應該調整。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，新式停車繳費單在車輛駛離15分鐘後即可線上繳費，為提升民眾意願，地磁加值應用路段可使用行動支付查繳或綁定金融電信自動代扣，享停車費8折優惠，讓民眾不用跑一趟超商臨櫃繳費，減少接觸染疫風險，未來將持續宣導。（編輯：黃世雅）1110825