迎接中秋節 社福團體及餐飲業推產品搶商機

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）中秋節即將到來，台中市各社福團體及餐飲業都推出應景商品搶攻中秋商機，台中市社會局則呼籲民眾支持身障團體推出的中秋節商品，也有業者推出賣出1盒就捐20元關懷弱勢。

中秋節是糕餅及餐飲業的旺季，台中市社會局今天指出，今年台中市有13家身心障礙機構團體推出秋節商品，目前已有17家公司及個人分別各認購超過5萬元，給予最有力的支持，今年預定目標希望能銷售5萬盒，歡迎大家多多選購，一起幫助身障朋友。

社會局在新聞稿中表示，今年13家身心障礙機構團體推出的秋節商品，除了應景好吃的月餅和餅乾禮盒，還有實用美觀的手工皂，這些產品都是身心障礙朋友用心努力製作，不但沒有添加防腐劑，也通過嚴格的食品衛生檢驗。民眾選購能協助身心障礙朋友充分學習與自我成長，也展現送禮者的心意。

台中福華飯店則邀請大家一起來做公益，藉由中秋月餅禮盒傳遞社會關懷，並延伸分享愛給有需求的社福單位，業者指出，只要售出1盒，即捐出20元，將由台中市社會局代表將公益捐款贈予天主教會台中教區互愛物資銀行，送禮自用兼公益。

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迎接中秋送禮市場，85度C行銷公關副總鐘靜如表示，今年推出8款中秋禮盒，9月10日前門市預購指定禮盒享85折，看好送禮宅商機，提供利用線上購買中秋禮盒兌換券，受贈者可依兌換券金額，挑選自己喜愛的禮盒到門市預約取貨。

中秋伴手禮市場百家爭鳴，寶格冰淇淋也推出3款中秋禮盒，執行長陳苡榛說，今年以蛋糕體麵粉搭配台灣在地蓬萊米製作「冰朵蛋糕」，打造出最佳的黃金油水比例，讓蛋糕體經過急速冷凍後也不易散失水分，這項產品也融合蓬萊米、柳橙等台灣在地農特產。（編輯：黃世雅）1110826