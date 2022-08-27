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中市啟動輝瑞幼兒疫苗快打站 籲踴躍接種

2022/8/27 13:28（8/27 13:51 更新）
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台中市長盧秀燕（前左）27日前往北屯區四里聯合活動中心快打站視察疫苗施打作業，了解小朋友接種疫苗情形，安撫小朋友緊張情緒。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月27日
台中市長盧秀燕（前左）27日前往北屯區四里聯合活動中心快打站視察疫苗施打作業，了解小朋友接種疫苗情形，安撫小朋友緊張情緒。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月27日
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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市政府從今天起到明天，在全市開設44處快打站，為幼童施打第1劑輝瑞幼兒疫苗，市長盧秀燕視察施打作業時呼籲家長，踴躍帶小孩前來接種，以提升嬰幼兒個人防護力。

盧秀燕今天前往北屯區四里聯合活動中心快打站視察現場動線安排及各項友善親子措施，並蹲下來詢問小朋友注射情形，安撫小朋友緊張情緒。

盧秀燕在視察過程中接受媒體聯訪說，台中市今天上午6時到貨中央配撥的輝瑞幼兒疫苗，即刻配撥至各區快打站，首日開打第1劑輝瑞幼兒疫苗，施打年齡層為6個月至未滿5歲幼兒，先前已有同年齡段的孩子接種莫德納幼兒疫苗。

盧秀燕指出，台中市疫苗接種率在全國名列前茅，包含6個月至未滿5歲幼兒的第1劑、65至74歲的第4劑、75歲以上的第4劑接種率，皆排名六都第1。

根據統計，盧秀燕表示，這次符合輝瑞幼兒疫苗第1劑接種資格者約5.9萬人，莫德納幼兒疫苗第2劑則有1.8萬人，市府依序透過里鄰系統發送不同的疫苗注射通知單，並依據各區施打人數，彈性調配施打時間，達到分流效果。

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盧秀燕提醒家長，注意通知單上的資訊，留心疫苗不要混打，前往接種前檢查是否攜帶健保卡、兒童健康手冊、注射通知單及接種意願書，如接種第2劑者並請記得帶小黃卡。

台中市今明2天啟動快打站施打輝瑞幼兒疫苗，9月3、4日則除輝瑞幼兒疫苗外，並增加莫德納幼兒第1、2劑施打，盧秀燕說，家長也可帶幼兒至熟悉的醫療院所施打，各醫療院所將從8月29日開始提供輝瑞幼兒疫苗診別，提醒家長留意時間，踴躍帶家中符合施打年齡的小朋友前往接種。（編輯：謝雅竹）1110827

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