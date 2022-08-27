花蓮阿美族人抵抗清軍 大港口事件正名Cepo'戰役
2022/8/27 18:21（8/27 19:20 更新）
花蓮縣豐濱鄉阿美族港口Cepo'部落，西元1877年間遭清軍攻打造成族人壯烈犧牲，過去稱「大港口事件」，27日舉行145週年追思活動，宣布正名為Cepo'戰役，族人們現場演出行動劇，重現歷史。（豐濱鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 111年8月27日
（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮豐濱鄉阿美族港口Cepo'部落，1877年間遭清軍攻打，造成165名族人壯烈犧牲，過去稱為「大港口事件」，豐濱鄉公所今天舉行145週年追思活動，宣布正名為Cepo'戰役。
豐濱鄉總頭目黃新喜帶領部落8大氏族的後人，今天回到戰役之地，現為靜浦國小，舉行追思活動，部落青年演出歷史行動劇；國立台中教育大學兼任教授前立委蔡中涵以族語講述當年歷史，會後族人在紀念碑前獻上白玫瑰，追悼先人。
配合145週年追思活動，蔡中涵將2008年出版的大港口事件研究論文集再版，收錄過往當地神父、部落耆老訪談，以阿美族觀點重述歷史。豐濱鄉公所印刷600多冊，放置於公所、圖書館及學校供民眾閱讀。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
原住民族委員會教育文化處長楊正斌致詞指出，台灣史上有許多原民族群因外來勢力造成族群迫害及遷移的事件，都是不容遺忘的重大歷史事件，希望未來更多族人用自己的語言書寫，將原民記憶及土地歷史一代代傳承。
豐濱鄉長江莉婷說，Cepo'為港口部落的阿美族語，這段阿美族人為保衛土地家園所做的抗爭戰役，過去在台灣史一直被忽略，今年特別擴大舉辦週年追思活動，喚醒民眾重視這段歷史記憶，也與族人共同宣布事件名稱正式更名為「Cepo'戰役」。（編輯：郭諭儒）1110827
花蓮縣豐濱鄉阿美族港口Cepo'部落27日舉行Cepo'戰役145週年追思致敬活動，宣布將「大港口事件」正名為Cepo'戰役，與會族人在紀念碑前獻上白玫瑰，追悼先人。（豐濱鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 111年8月27日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。