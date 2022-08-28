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黃珊珊參選宋楚瑜未現身 柯文哲：不必王牌一次盡出

2022/8/28 16:48
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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）前台北市副市長黃珊珊今天宣布以無黨籍參選台北市長，但親民黨主席宋楚瑜未現身，台北市長柯文哲今天表示，打戰不必王牌一次盡出，選舉自有其步驟。。

台北市長柯文哲今天下午到高雄舉辦新書「柯P管理學」高雄場讀者見面會，會前接受媒體聯訪，被問到宋楚瑜未現身黃珊珊記者會時說，打戰不必王牌一次盡出，選舉自有其步驟。

黃珊珊仍有親民黨籍，被問到是否吸收入民眾黨，柯文哲說，他鼓勵黃珊珊用無黨籍參選，不過黃珊珊跟宋楚瑜關係很好，沒必要讓人家為難。

對於高雄市長選舉「藍白合」的可能性，柯文哲說，「沒有說藍白合，基本上我們是滿開放的，這問題沒有特定立場」。

由於簽書會在高雄大遠百舉辦，高雄市長陳其邁同時間在大遠百外出席全國鹹酥雞嘉年華活動，被問到會否跟陳其邁一起吃鹹酥雞？柯文哲說，事先沒有安排，他不曉得，但他跟陳其邁本來就認識，沒有什麼問題。不過幕僚透露，柯文哲接下來仍有行程，時間安排不上。

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨天在臉書發文質疑「廢死」是民進黨的第3張神主牌，柯文哲說，這應該讓民進黨自己講，讓民進黨自己說明理念。至於民眾黨是否支持廢死？他說，民眾黨沒有特別意見，但民意支持度很明顯支持死刑。

柯文哲說，台灣歷次民調，支持死刑還是85%以上，在台灣任何公共議題中，從沒有一項支持度這麼高的。歐盟國家的確很堅持廢死，也給外交部很大壓力，但每個國家有每個國家的文化。

被問到新書出版談到政治管理學，會否給陳其邁什麼建言？柯文哲說，只要做到尊重專業，政治不要太凌駕專業，台灣公務員都有一定水準。

兼任民眾黨主席的柯文哲今天到高雄替民眾黨高市議員參選人助選，出席座談會、祖父母節等活動，並舉辦簽書會，晚上還將到瑞豐夜市掃街。（編輯：黃世雅）1110828

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