高市推青創試煉基地 駁二8號倉庫「Pinway」開幕

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄市青年局轄下青創空間「Pinway」完成改裝並歷經2個月試營運，今天正式於駁二8號倉庫開幕，未來將引進更多新創交流、跨界對談等活動，打造青年共學共創、建立交流網絡最適空間。

高雄市政府青年局轄下青創空間「Pinway」今天在駁二8號倉庫舉辦開幕活動，由醫師吳虹、青年局長張以理、美國在台協會高雄分處副處長李明磊、創業者共創平台基金會董事長（AAMA）顏漏有等人共同揭牌。

張以理表示，為提供青年更多創意交流與學習機會，今年透過改裝升級「Pinway」駁二8號倉庫，讓空間得以充分運用發揮最大效益，不僅提供創客更舒適明亮的創作場域，也串聯引進新創學習資源，舉辦多元增能課程與活動等。

此外，場館一樓提供主題品牌展售店面，結合主題商場，以全新面貌重啟8號倉庫，並協助青創團隊多角化經營與拓展品牌露出機會。青年局表示，目前共有5組團隊進駐使用，預估團隊年總產值可突破新台幣千萬元。

「Pinway」今天開幕推出療癒、趣味、創意與知性4大主題活動，包含知名網路媒體「女人迷」的自我探索療癒牌卡體驗、喜劇開港open mic經典串燒、結合環保永續的藝術工作坊，及Meet大南方創新人才永續論壇等。

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青年局表示，未來將陸續引進更多新創交流、跨界對談與知性療癒等跨界深度活動，讓「Pinway」成為青年共學共創、建立交流網絡的最適空間。

「Pinway」位於鹽埕區的駁二8號倉庫，營業時間為週三至週日中午12時至晚上9時（週一、二休館）。活動訊息可至Pinway官方網站（https://pinway.kcg.gov.tw/）或青年局官網（https://youth.kcg.gov.tw/）等查詢。（編輯：黃世雅）1110828