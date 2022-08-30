開學首日 陳其邁視察校園防疫、體驗學習課程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）開學首日，高雄市長陳其邁今天前往文山高中視察校園防疫整備等情形，並指示衛生局與教育局在最短時間內，復原日前因學校提供社區疫苗接種站所造成的場地損耗。

陳其邁今天前往文山高中視察防疫整備、校園硬體設施及國、高中部雙語教學情形，並指示衛生局與教育局在最短時間內，復原日前因學校提供社區疫苗接種站所造成的場地損耗，也責成教育局協助校方改善校園環境、提升相關設施。

陳其邁在高中部音樂課雙語課程中，逐一與同學英語對答；並在國中部童軍課雙語課程中，體驗分組互動式學習。他也提醒校園應落實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，室內上課保持良好通風，並確實盤點快篩試劑存量。

高雄市教育局表示，111年度起補助公立國中小及其附設補習學校冷氣電費及維護費，已納入一般性補助款，學生在校正式課程時間不收取冷氣費用。

此外，在全面購置節能機種前提下，將電費補助分為傳統表燈或低壓供電，及高壓供電兩類，補助每度新台幣2.82元及3.6元，讓不同用電樣態學校均獲得補助。

另據教育局統計，高雄市今年有2萬1911名公立學校小一新生入學。同時各校也推動「生生有平板」，讓學生感受使用平板的便利。（編輯：謝雅竹）1110830