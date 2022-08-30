敬老金和大巨蛋 柯文哲：沒經驗做不好且方法要改

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北30日電）台北市長柯文哲任期將滿，今天接受議員質詢時坦言取消敬老金與大巨蛋是他覺得做不好的地方，沒有經驗且方法要修正，而卸任前想對市府團隊說「大家辛苦了」。

柯文哲今天至議會接受市政總質詢，國民黨議員王欣儀問這8年下來，柯文哲自評最成功的政策為何，柯文哲說，政策要過幾年才看得出好壞，現在很難評估。王欣儀追問，就是後續效益，初步做了某些東西但成果不會那麼快顯現，所以你自己認為最自豪的事情，任內最成功的事情，柯文哲回「沒有」。

至於做得不好、感到遺憾之處，柯文哲坦言是取消重陽敬老金及大巨蛋這2件事，首先是沒有經驗，且「不是不能做，方法要修正」，王欣儀問，代表很多市政議題無法一步到位、要逐步調整，柯文哲回「對，要慢一點」。

王欣儀並問，柯文哲在卸任前有沒有什麼話想對市府團隊說。柯文哲回應「大家辛苦了」，他把台大醫院的制度搬到北市府來「系統不相容」，前2年管理風格不好又常常罵人，都是要改的壞習慣，現在已調整得差不多。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一方面，民進黨台北市長參選人陳時中今天拋出6至18歲每年發放新台幣1500元藝遊券政見，王欣儀問柯文哲，北市6至18歲人口約有28萬，如此每年就要花掉4.2億，以北市府財政能力會不會跳票。

柯文哲回「我寧可他跳票」，社會局長周榆修也表示，藝遊券政見會是比較大的開銷。柯文哲說，如果要發藝遊券，勢必排擠其他預算，否則就要舉債，「不然錢從哪裡來，從天上掉下來不可能」。（編輯：方沛清）1110830