苑裡創生青年「毋免拜託」聯盟參選 盼實踐新民主

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣苑裡在地創生團體「苑裡掀海風」結合一群政治素人組成「毋免拜託」聯盟，推出3人分別參選鎮長及鎮民代表。參選鎮長的劉育育說，期待翻轉傳統政治，為民主實踐立下新典範。

「毋免拜託」聯盟今天在苗栗縣苑裡鎮公所前召開記者會，宣布推出1名鎮長和2名鎮民代表參選人，並完成參選登記。3人皆為苑裡出生長大的青年代表，志在再造苑裡經典小鎮，訴求青年參政和政治新世代接棒，以民主審議的形式，與鎮民共同討論苑裡未來發展願景。

劉育育是地方藝文教育團隊「苑裡掀海風」、獨立書店「掀冊店」的共同創辦人，目前就讀台大建築與城鄉研究所碩士班，年僅35歲的她，要挑戰爭取連任的鎮長劉秋東。

劉育育和許多苑裡子弟一樣，為了就學成為「北漂族」，大學時代曾參與樂生保留運動，2013年因為「反瘋車」抗爭而返鄉，此後長期在苑裡蹲點，投入地方文化與教育服務，包括賣芋頭幫學生課輔、與學校合作108課綱教育在地特色課程、舉辦海風季活動等。

劉育育說，過去常見政治人物在選前拜託人民投票，選後卻是人民要拜託政治人物幫忙；因為不認同傳統政治裡惡性的人情包袱與綁架，她和夥伴攜手組成「毋免拜託，作伙打拼聯盟」加入年底地方選舉，「當選上的政治人物是公僕，理應為公眾做事，無需拜託」未來只要是讓人民安居樂業的事，就會推動；只要是對公共環境有益的改善，毋免拜託，就會來落實。

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苑裡鎮民代表參選人鄭暉煌，是在地魚丸店第3代傳人，苑裡百年市場2018年發生大火後，擔任災後重建自救會會長，為監督更好的市場重建及攤商生計、鎮民民生問題，決定挺身而出。

另一名鎮民代表參選人吳若安，返鄉開咖啡廳已逾10年，她說自己是藺草養大的小孩，希望推動藺草編織產業記憶及技藝傳承，讓下一代也能感受到家鄉的文化底蘊，並推動深度的經典小鎮觀光，創造宜居在地生活，迎接更多青年返鄉、發展更多就業機會。（編輯：張銘坤）1110901