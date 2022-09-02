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颱風逼近視察抽水站 林姿妙：宜縣府已準備好

2022/9/2 14:16（9/2 14:21 更新）
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颱風軒嵐諾逼近，宜蘭縣長林姿妙（右3）2日上午前往平行抽水站，視察抽水機組運作狀況。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月2日
颱風軒嵐諾逼近，宜蘭縣長林姿妙（右3）2日上午前往平行抽水站，視察抽水機組運作狀況。（宜蘭縣政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月2日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭2日電）颱風軒嵐諾逼近，宜蘭縣長林姿妙今天上午前往平行抽水站視察說，縣府都已準備好，希望能將災害降到最低，也盼縣民都能平安度過這次颱風。

林姿妙致詞表示，颱風軒嵐諾來襲，宜蘭縣災害應變中心已在上午2級開設，上午她特別到平行抽水站視察，這處抽水站設有6台抽水機，縣內共有16座抽水站總計46台抽水機，縣府都已準備好，希望能將災害降到最低，也盼縣民都能平安度過這次颱風。

縣府表示。因平行排水整體自然地勢低窪，大潮時無法透過重力有效地將水排出，且排水渠道在雨勢過大時，恐無法容納超過設計標準的通洪流量，因此需透過抽水站由機械方式將水排除。

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縣府指出，民國101年興建完成的平行抽水站有6台抽水機，每台抽水效能為每秒3噸，合計每秒18噸，平行抽水站的集水區面積約為814公頃，基地位於平行排水下游右岸出口，平行抽水站運轉效能可有效改善五結鄉錦眾、下孝威低窪地區淹水情形，將災害損失降到最低。

此外，縣府表示，針對縣內150條土石流潛勢溪流，縣府與各公所已完成土石流防災整備工作，包含繪編防災疏散避難圖57幅、校核更新保全對象清冊計8鄉鎮51村里，保全住戶946戶計3118人，並研擬防災疏散避難計畫51處、規劃土石流疏散避難處所109處及22處土石流重機械待命地點。（編輯：張銘坤）1110902

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