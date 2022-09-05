中市體二用地數十年未解編 自救會要求還地於民

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市體二用地數十年未解編，台中市東區東勢子自救會今天到台中市政府廣場抗議，要求市府加速解編作業還地於民，市府表示，將於一週內公布都市計畫委員會開會時間。

台中市東區東勢子自救會由國民黨籍台中市議員羅廷瑋與民進黨台中市議員參選人何昆霖陪同，上午前往台中市政府廣場抗議，要求還給東勢子體二用地居民60多年來的居住正義。

抗議民眾說到數十年的委曲，一度聲淚俱下，並想要衝進市府要求台中市長盧秀燕給個交代。到場接受陳情的台中市都市發展局主任秘書曾文誠承諾，會在一週內公布都市計畫委員會開會時間，討論細部計畫事宜，加速審議速度。

自救會表示，從民國45年至今快70年時間，體二土地問題一直是當地居民心中永遠的痛，有地方耆老說自己從10多歲的孩子活到現在80多歲，東區東勢子及北區的體二土地問題今仍無法解決，可能有生之年都看不到了。

東勢子在地居民表示，每次選舉完換市長就又換方式處理，體二解決方案從前台中市長胡志強的畫大餅到現任盧秀燕的無作為，其中變更多少次，到底都選了怎樣的政府在做事？盧市府應給個交代。

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都發局說明，體二用地為民國45年擬訂台中市都市計畫時劃設，東側範圍內為東勢子聚落，歷經時空變遷，目前體二公共設施用地開闢已不可行。都發局在民國107年辦理台中市都市計畫第4次通盤檢討時，將東側私有土地密集地區變更為住宅區及劃設必要公共設施，經內政部都市計畫委員會審議通過，並規定另行擬定細部計畫，盼能藉此改善生活環境。

都發局表示，體二用地東側的細部計畫案自108年12月24日起公開展覽30天，109年迄今共計召開9次專案小組會議及多場機關研商會議討論，已獲具體共識，針對體二用地東側現況土地，特別訂定住宅區整合開發獎勵機制，透過容積提升誘因，引導開發建築時自行留設公共設施用地，提升地區環境品質，促進住宅區開發利用與提升整體土地利用效益。（編輯：郭諭儒）1110905