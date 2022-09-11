老將參選引新人不滿 藍營高市黨部主委：會扛起責任

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）國民黨高市議員陳麗娜最後一刻登記參選引發風波，黨內同選區新人陳識明今天發文要求市黨部主委許福明下台負責。許福明表示，會扛起所有責難，最後關頭國民黨一定要團結拚議會過半。

高雄市第10選區（前鎮、小港區）資深市議員陳麗娜曾表示「不競選連任」，交棒助理呂謦煒，但最終初選由新人陳識明出線。不過陳麗娜助理2日突然在登記截止前到選委會代辦登記，引起陳識明不滿，風波也持續延燒。

陳識明今天在臉書發文表示，雖是中秋節慶，但他心情異常沉重，沒有像其他參選人一樣忙著跑攤，而是跟親朋好友烤肉聊天、陪伴家人過中秋、見朋友，也整理了心情和事件的來龍去脈。

陳識明指出，許福明給陳麗娜政黨推薦書前，未事先知會他和高雄市議長曾麗燕、高雄市長參選人柯志恩競選團隊和其他同黨議員參選人等，直到陳麗娜9月2日突襲登記後，引發眾人譁然。

陳識明說，這段時間很多人勸他顧全大局，但是他認為退讓與隱忍，會讓此事成為慣例、成為「陳麗娜條款」，後患無窮。他強調自己的堅持是為守護未來青年參政的權益，讓年輕人對於投入國民黨保有嚮往與希望。

陳識明呼籲許福明為此事下台負責，由柯志恩掌市黨部兵權，並強調自己堅持的是公平正義與訴諸改革，此事絕非內鬥或黨內互打。

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對此，許福明也發布新聞稿表示，尊重陳識明的發言，也體諒陳識明的心情，市黨部再次表達歉意。許福明說，此事過程中，如有不夠周延及疏失的地方，身為市黨部主委，所有責難由他一肩扛起。

許福明強調，市黨部不會放棄任何一名參選同志，並會針對新人加強輔選工作及文宣作為，也呼籲在最後的關鍵時刻，國民黨一定要團結齊心、努力拚議會過半。（編輯：黃世雅）1110911