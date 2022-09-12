澎湖輔導無照船筏合化法 賴峰偉：3年逾1000艘

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣12日電）澎湖無照船筏合法化，縣長賴峰偉今天表示，縣府輔導推動過程，對沒有更長緩衝時間，也造成民眾花錢花時間等不便，感到「足歹勢」，但能解決長年問題，讓漁民都能合法進出海作業，現在漁民都會感謝。

賴峰偉表示，中央漁政機關自民國109年開始，嚴格檢查無籍船筏，嚴禁無籍船筏進出海，國內新北等多縣市都碰到無船照、無駕照，就不能出海的問題；澎湖率先走在前面，全面輔導無籍船筏合法化，讓漁民生計沒有受到太大影響。

賴峰偉指出，為不讓中央禁止無籍船出海政策影響漁民生計，縣府自108年起，多次邀集航港局、海巡署、農漁局、旅遊處等單位召開專案會議，以「輔導申請」、「降低收費」、「流程簡單」三大原則，協助1000多艘無照船筏合法化，順利讓427船筏取得執照，其餘800多艘，則依「澎湖縣海上休閒用筏（載）具管理辦法」，改為「休閒漁船」，1274位漁民拿到駕照，讓這長年問題獲得解決。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賴峰偉指出，縣府輔導無籍船筏合法化，目前告一段落，想想當初只有短短1年時間，所有船隻出海「船要有執照」、「人要有駕照」在政策推動上，時間確實比較短，未能給漁民更長緩衝時間，同時要花錢與時間，對漁民造成不便，今天在議會開議上特向漁民表示「足歹勢」，並勇於承擔，一舉解決長年難解老問題。

賴峰偉說，縣府輔導無籍船筏合法化期間，背負批評罵名，但不希望中央禁止無籍船出海政策，影響鄉親生活，所以澎湖願意先做，用不到3年時間，解決困擾漁民10多年的問題，從此漁民可以安心進出海，澎湖會愈來愈好。（編輯：陳仁華）1110912