劉櫂豪推親子新樂園政策 饒慶鈴打政績牌

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（中央社記者盧太城台東縣13日電）年底台東縣長選戰，民進黨參選人劉櫂豪今天提托育政策，要將舊台東看守所改建為親子新樂園；拚連任的國民黨籍台東縣長饒慶鈴則端出重啟焚化爐等政績。

劉櫂豪今天召開記者會表示，舊台東看守所位於台東市，占地7563平方公尺，過去因為是羈押嫌犯之處，數十年來大門深鎖，保持著神秘氣息，民國100年關下鐵門後，便閒置在市區。雖然法務部將部分閒置空間改作為矯正藝文展示館，但缺乏參觀人潮，效果不彰。

目前配合總統蔡英文「0-6歲幼兒國家幫你一起養」政策，部分空間將逐步改建成為托育中心及幼兒園。

劉櫂豪主張，舊看守所要進一步推動轉型成為全民共享的親子新樂園，以改變市區公共綠地不足，缺乏親子戶外互動空間的現狀。

他指出，親子新樂園規劃包含兒童游泳池，在戶外能安全學習游泳和嬉水，也能有極限運動設施、舞蹈教室和溜冰場等設施，並結合目前在建置的托育中心，發展成為一個讓全民可共享親子共樂及教育學習的地方，讓大家不用跑到外縣市，家長就可以找到能帶著孩子休憩的好地方。

國民黨提名拚連任縣長的饒慶鈴今天則發布首波文宣，闡述自上任即有魄力執政、整合局處解決台東長期以來遭遇的困難，包括垃圾危機及美麗灣爭議、土地問題等，以負責且積極的態度面對並有效處理，饒慶鈴有信心讓台東更好，也懇請鄉親繼續給予支持，連任繼續「綻放台東藍」。

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饒慶鈴競選總部說明，饒慶鈴決定重啟焚化爐，不僅爭取議會通過提升焚化爐效能預算，要求廢氣排放比法規標準更為嚴格，今年上半年試燒檢測更是全部合格，至7月已焚化近1萬2000噸垃圾（優先處理離島垃圾逾1300噸），為台東建立了垃圾自主處理機制。

而在面對延宕10多年的美麗灣爭議，饒慶鈴則在109年提出「該人民的還給人民、該部落的還給部落，將美麗還給杉原灣」，率領縣府團隊整合資源突破僵局，杉原海水浴場去年重新開放，更連續2年舉辦東浪嘉年華、最美星空等活動活化杉原，成為台東夏日戲水的首選之地，目前則持續辦理杉原灣建物活化說明會以蒐集民意。（編輯：謝雅竹）1110913