阿堂鹹粥遭疑漏開發票 國稅局：中秋節稽查依規開立

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（中央社記者張璦台北13日電）台南美食名店「阿堂鹹粥」遭網友質疑漏開統一發票，並希望國稅局「祭出一點手段」；南區國稅局今天指出，中秋節期間加強稽查，阿堂鹹粥都有依規定開立發票。

財政部考量許多餐飲業者經營現場都是湯湯水水或滿手油漬，不方便使用手開統一發票，且規模小較無使用發票能力，於是將供應大眾化消費的豆漿店、冰果店、甜食館、麵食館、自助餐、排骨飯、便當及餐盒業者，規範為「營業性質特殊營業人」，由國稅局查定其銷售額，免開立統一發票，且不受每月銷售額達20萬元應依規定開立發票的限制。

同時，近年隨著營業人經營型態轉變及設備提升，許多營業性質特殊營業人，已具有使用統一發票能力，為核實課稅，國稅局針對銷售額已達使用統一發票標準，且符合條件者，輔導使用統一發票。

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南區國稅局官員今天表示，阿堂鹹粥是使用統一發票的商號，一開始用手寫式，但在加強輔導後，改為二聯式收銀機發票系統，設置專人開立；後續國稅局在稽查過程中，有發現漏開發票情事，並處以停業7天、14天處分。

阿堂鹹粥近期因漲價掀熱議，同時有網友指阿堂鹹粥不主動開發票是陋習，希望國稅局「祭出一點手段」；南區國稅局官員指出，中秋節期間專案加強稽查，阿堂鹹粥都有依規定開立發票。（編輯：潘羿菁）1110913