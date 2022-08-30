台南無緣米其林市府失落 在地人鬆口氣笑稱：不必面對更多遊客

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（中央社記者張榮祥台南30日電）2022米其林名單出爐，以美食小吃聞名的台南無緣摘星，台南市長黃偉哲雖坦承有點傷心，但對在地人來說，無疑是鬆了一口氣，有人打趣表示，謝謝米其林放過台南，不必面對更多遊客。

「米其林指南」今年首度將台南納入評鑑，獲必比登推介有27家，加上米其林推薦餐廳入選17家，等於新入選有44家，以量來說是多的，卻和星級餐廳無緣，黃偉哲直說：「還是有點傷心」。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧認為對台南來說是一個學習歷程，因星級餐廳評選不僅只有料理，還有服務人員態度、環境、應變突發狀況等，但台南以料理多元性知名，市府將持續輔導，讓業者逐漸熟悉米其林星級餐廳的評選制度。

市府人員也說，台南是美食之都，平時生意已經太好了，如何應對米其林評選制度，將是很大的挑戰。

相對於市府無法掩飾的失落，台南在地人可不這麼想，中西區1名曾在國外吃過米其林一星餐廳的民眾告訴中央社記者，米其林餐廳名聲響亮，用餐環境也很好，但料理口味未給人很大的驚豔，讓他有點失望，反而是台南美食小吃較對味。

一名小吃業者也說，台南有自己獨特的飲食方式，若要兼顧環境、工作人員態度及突發狀況應變，反而會失去原有風貌，只為爭取米其林頭銜而勉強改變自己，可能會淪為四不像的下場。

因此，台南在地人對無法摘星米其林，似乎不以為意，反而覺得這是好事，不少人說：「台南人終於可以好好吃飯了，謝謝米其林放過台南」、「莫名有種鬆了一口氣的感覺」。

臉書（facebook）社群也湧入許多支持米其林未相中台南美食的留言，包括「歡迎去台北吃星級餐廳，台南美食我們台南人自己吃就好」、「台南人的米其林餐廳都叫做我家巷口餐廳」、「台南掛零，大家不要再來台南玩了，這樣我出門才不會塞車」。（編輯：謝雅竹）1110830