南台灣也有米其林 高雄2餐廳上榜、台南無緣摘星
（中央社記者吳欣紜、余曉涵、張榮祥台北30日電）2022米其林名單出爐，高雄上榜2家，承Sho、Liberte今年首度摘一星。以美食聞名的台南無緣摘星，南市府表示，台南必比登與推薦新入選共44家，以量來說是多的。
以美食聞名的台南，今年卻無緣星級餐廳，台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧今天告訴中央社記者，今年是台南第1年接受米其林評選，獲必比登推介有27家，加上米其林推薦餐廳入選17家，等於新入選有44家，以量來說是多的。
至於台南無緣星級餐廳，郭貞慧認為對台南來說是一個學習歷程，因星級餐廳評選不僅只有料理，還有服務人員態度、環境、應變突發狀況等，但台南以料理多元性知名，市府將持續輔導，讓業者逐漸熟悉米其林星級餐廳的評選制度。
2022米其林名單今天揭曉，共有30家餐廳獲得米其林一星肯定，其中高雄首度有2家餐廳摘星，包含Liberte以及承Sho獲得一星餐廳。
「承Sho」是日本東京「傳DEN」的姊妹店，料理長藤本詳一在2020年由「傳DEN」總料理長長谷川指派來台灣展店，店名取自「傳承」一詞中的「承」，顯示「承Sho」繼承的不只是日本文化的哲學，也尊重台灣高雄生活的傳統，將同時承接兩者，誕生屬於高雄的料理，以嶄新的方式流傳下去。
「傳DEN」餐廳來頭不小，不只是日本東京米其林指南的二星餐廳，也是亞洲50最佳餐廳的榜首，連帶也給了藤本詳一不小的壓力，直到今天確定「承Sho」摘下一星殊榮，藤本詳一心情才稍微放鬆，身邊友人也替藤本詳一感到開心。
藤本詳一高中畢業後原先學習汽車修理，25歲才轉換跑道學習廚藝，與其他人相比，在料理這一行的起步可以說是相當晚，他先在日本京都「菊乃井本店」學習各種料理、刀功等技巧，後來才到日本東京「傳DEN」。
雖然自身的料理技巧都根基於日本，但藤本詳一表示，料理團隊成員有許多來自不同料理領域的人，因此他們呈現料理方式相當多元，像是會將新鮮綠竹筍、筍乾、薩索雞等融入釜飯，不同於日本的單一元素料理方式，讓釜飯更添風味。
除了料理方式外，藤本詳一也很注重客人的用餐感受，只要出完餐就一定會去跟客人互動、交流，希望能夠連結與客人之間的情感。
藤本詳一今天也秀出Google map上面滿滿的標記指出，他非常喜歡台灣小吃，假日其實也都會去尋覓好吃的在地食物，這次能夠獲得一星的殊榮，他非常開心，希望未來能帶給高雄更多不同的飲食文化發展。（編輯：陳政偉）1110830
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。