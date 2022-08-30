南台灣也有米其林 高雄2餐廳上榜、台南無緣摘星

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2022米其林指南星級餐廳30日放榜，高雄共有2間餐廳成功摘星，獲米其林一星的承Sho餐廳是由日本主廚藤本詳一主理，把台灣食材特色發揮淋漓盡致。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月30日

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（中央社記者吳欣紜、余曉涵、張榮祥台北30日電）2022米其林名單出爐，高雄上榜2家，承Sho、Liberte今年首度摘一星。以美食聞名的台南無緣摘星，南市府表示，台南必比登與推薦新入選共44家，以量來說是多的。

以美食聞名的台南，今年卻無緣星級餐廳，台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧今天告訴中央社記者，今年是台南第1年接受米其林評選，獲必比登推介有27家，加上米其林推薦餐廳入選17家，等於新入選有44家，以量來說是多的。

至於台南無緣星級餐廳，郭貞慧認為對台南來說是一個學習歷程，因星級餐廳評選不僅只有料理，還有服務人員態度、環境、應變突發狀況等，但台南以料理多元性知名，市府將持續輔導，讓業者逐漸熟悉米其林星級餐廳的評選制度。

2022米其林名單今天揭曉，共有30家餐廳獲得米其林一星肯定，其中高雄首度有2家餐廳摘星，包含Liberte以及承Sho獲得一星餐廳。

「承Sho」是日本東京「傳DEN」的姊妹店，料理長藤本詳一在2020年由「傳DEN」總料理長長谷川指派來台灣展店，店名取自「傳承」一詞中的「承」，顯示「承Sho」繼承的不只是日本文化的哲學，也尊重台灣高雄生活的傳統，將同時承接兩者，誕生屬於高雄的料理，以嶄新的方式流傳下去。

「傳DEN」餐廳來頭不小，不只是日本東京米其林指南的二星餐廳，也是亞洲50最佳餐廳的榜首，連帶也給了藤本詳一不小的壓力，直到今天確定「承Sho」摘下一星殊榮，藤本詳一心情才稍微放鬆，身邊友人也替藤本詳一感到開心。

「承Sho」是日本東京「傳DEN」的姊妹店，料理長藤本詳一在2020年由「傳DEN」總料理長長谷川指派來台灣展店。（圖取自facebook.com/shotaiwan）

高雄今年首度被納入米其林評鑑城市，共有2間餐廳成功摘星，其中一間Liberte餐廳榮獲米其林一星，內部裝潢典雅。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月30日

藤本詳一高中畢業後原先學習汽車修理，25歲才轉換跑道學習廚藝，與其他人相比，在料理這一行的起步可以說是相當晚，他先在日本京都「菊乃井本店」學習各種料理、刀功等技巧，後來才到日本東京「傳DEN」。

雖然自身的料理技巧都根基於日本，但藤本詳一表示，料理團隊成員有許多來自不同料理領域的人，因此他們呈現料理方式相當多元，像是會將新鮮綠竹筍、筍乾、薩索雞等融入釜飯，不同於日本的單一元素料理方式，讓釜飯更添風味。

除了料理方式外，藤本詳一也很注重客人的用餐感受，只要出完餐就一定會去跟客人互動、交流，希望能夠連結與客人之間的情感。

藤本詳一今天也秀出Google map上面滿滿的標記指出，他非常喜歡台灣小吃，假日其實也都會去尋覓好吃的在地食物，這次能夠獲得一星的殊榮，他非常開心，希望未來能帶給高雄更多不同的飲食文化發展。（編輯：陳政偉）1110830

（中央社製圖）

2022台北台中台南高雄米其林名單30日揭曉，來自高雄的承Sho獲得一星肯定，料理長藤本詳一（Fujimoto Shoichi）（前右2）上台領獎。中央社記者王騰毅攝 111年8月30日