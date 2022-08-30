38家餐廳摘下米其林星星 台南沒上榜、高雄2間

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「台北、台中、台南及高雄米其林指南」2022星級餐廳發布會，30日在台北文華東方酒店舉行。中央社記者王騰毅攝 111年8月30日

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（中央社記者余曉涵、吳欣紜台北30日電）2022台北台中台南高雄米其林名單今天揭曉，今年首度納入台南及高雄，不過38家摘星名單中，台南並無餐廳上榜，高雄則有承Sho、Liberte兩家餐廳上榜。

2022台北台中台南高雄米其林名單今天揭曉，今年首度納入台南及高雄地區，總計有38家餐廳成功摘星，包含30家一星餐廳、7家二星餐廳以及1家三星餐廳。

另外，今年米其林也頒發綠星共4家餐廳得獎，及頒發侍酒師獎、服務大獎及年輕主廚大獎3項個人獎項。

亞都麗緻大飯店旗下的巴黎廳1930 X 高山英紀的林允順獲得侍酒師獎；鹽之華的余佩凌獲得服務大獎；年輕主廚大獎則由T+T的主廚古俊基、蔡元善獲獎，其中侍酒師為今年首度頒發，但可惜的是由於林允順已經離開巴黎廳1930 X 高山英紀，因此由亞都麗緻大飯店總經理顏鎮國代領獎項。

38家摘星名單中，Holt、Liberte、巴黎廳1930 X 高山英紀、欣葉鐘菜、承Sho、壽司芳、彧割烹等7家為新進榜餐廳，全部都是摘下米其林一星，其中承Sho、Liberte位於高雄，而台南則是並沒有餐廳摘下星星。

而今年綠星則是有4家餐廳入選，其中Embers、小小樹食（大安路）為新入榜的綠星餐廳。

除了新進榜餐廳外，今年也有3家餐廳被奪星星，包含原本的一星餐廳A Cut、大腕及二星餐廳鮨天本，未來是否可以重新摘星，也將會是外界關注焦點。

交通部次長祁文中致詞時說，主廚透過料理展現台灣在地活力與韌性，並善用台灣在地食材及尊重大自然，向世界展現台灣各地美食文化內涵。

祁文中說，期待國境開放後，更多國際朋友除了按圖索「食」的探索4座城市美食外，也可前往其他城市，體驗不同風貌的美景及文化，分享更多台灣無限感動。

台灣米其林董事長毛行健致詞時說，今年米其林延伸到台南及高雄，台南是台灣最早發展的城市，各式特色小吃都令饕客讚不絕口，而高雄市擁有多元文化的港都，有不同風味的料理跟獨處一格的美食文化。

另外，明年是否會繼續舉辦米其林或擴大評選城市，祁文中則回應，樂觀其成，希望台灣各地美食都可以在國際上發光發亮，但交通部觀光局是贊助單位，會全力支持主辦單位的想法。（編輯：陳政偉）1110830