亞都麗緻獲米其林3獎 摘下2顆星星及個人獎

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（中央社記者余曉涵、吳欣紜台北30日電）2022台北台中台南高雄米其林名單今天揭曉，台北亞都麗緻大飯店旗下的巴黎廳1930x高山英紀、天香樓都摘下一星，前侍酒師林允順也摘下侍酒師個人獎項。

2022台北台中台南高雄米其林名單公布，今年首度納入台南及高雄地區，總計有38家餐廳成功摘星，包含30家一星餐廳、7家二星餐廳以及1家三星餐廳。另外，今年米其林也頒發綠星共4家餐廳得獎，及頒發侍酒師、服務大獎及年輕主廚大獎3項個人獎項。

今年最大贏家非台北亞都麗緻大飯店莫屬，除了旗下的天香樓再度蟬聯米其林一星之外，巴黎廳1930x高山英紀也摘下一星，曾在館內任職的侍酒師林允順則獲得首屆侍酒師個人獎的殊榮，是全台首家飯店有2家餐廳獲得米其林星星。

巴黎廳1930x高山英紀主廚高山英紀接受媒體聯訪時表示，這次摘星要感謝非常多的人，特別是去年把弟子派來台灣團隊常駐，也因為成立扎實的料理團隊，也是這次摘星的主要原因。

這次巴黎廳1930x高山英紀拿下2個獎項，高山英紀說，餐廳裡面不是只有料理，包含氛圍、飲料的搭配，拿下2個獎項可以說是雙重認證，他本身就有6000瓶葡萄酒，也非常高興有餐廳有拿到侍酒師的獎項。

談到自己的料理，高山英紀說，台灣的食材很多，特別是水果及海鮮，且有很多是台灣才有的食材，尤其是台灣茶對他來說除了可以當飲料外，也是可以入菜的品項，因此希望在餐點中可以發揮台灣茶的優點。

高山英紀表示，台灣茶因為海拔高低不同，同種茶的口味都會不一樣，這也是他來台灣很大的收穫，因此希望可以把這點在料理上發揮得更多。

台北亞都麗緻大飯店發布新聞稿表示，巴黎廳1930x高山英紀，從1975年起迎客，是台灣首間正統法式精緻高端餐飲Fine Diniging，2019年與跨海主廚聯名，延攬日籍主廚高山英紀，首度將餐廳冠以主廚之名，並以巴黎廳1930x高山英紀重新出發，在菜色烹調、廚藝上力守法式正統，融入主廚熱愛的台灣茶為餐廳主軸，解析茶款特色呼應料理特性，於餐期間加入餐酒外的餐茶選擇，透過Tea Pairing設計鋪陳完整套餐。

天香樓則是全台知名的杭饌餐廳，堅守杭饌文化以杭幫菜守護台灣杭菜文化已30年餘，以中國宋代為藍圖，揉合宋代文人四藝插花、點茶、掛畫、焚香，於廳景、菜餚、五官感受展現文化底蘊，營運迄今，天香樓主廚楊光宗鑽研古籍復刻90餘道經典名菜，更不定期舉辦講座深耕餐飲文化。（編輯：管中維）1110830