雲品、寒舍、亞都續摘星 擦亮米其林概念股

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（中央社記者江明晏30日電）2022年米其林榜單出爐，以雲品旗下頤宮中餐廳5度摘三星最風光，寒舍旗下「請客樓」續獲二星，亞都麗緻旗下兩間餐廳摘一星，晶華與漢來美食也登上入選餐廳，一同擦亮米其林概念股。

「台北、台中、台南＆高雄米其林指南2022」今天舉行發布會，雲品旗下君品酒店頤宮中餐廳再獲青睞，連續5年獲得米其林指南三星推薦；寒舍旗下台北喜來登「請客樓」續獲二星，亞都麗緻台北亞都麗緻大飯店成績亮眼，「天香樓」及「巴黎廳1930×高山英紀」同摘一星，是全國唯一「雙廳」獲米其林星等的五星飯店，也獲頒首屆侍酒師獎 。

此外，米其林指南今年以「入選餐廳」取代「餐盤推薦」，包括君品「雅意」、晶華旗下台北晶華「Robin's鐵板燒」及「晶華軒」、寒舍旗下台北喜來登「辰園」、台北寒舍艾美「寒舍食譜」、遠東集團旗下台北遠東香格里拉「香宮」、均續獲入選。

由於今年新增台南、高雄2城市，漢來美食除了台中「名人坊」續獲入選外，高雄漢來飯店館內的「福園」及「紅陶上海湯包」今年首獲入選；晶華集團旗下的高雄晶英國際行館Ukai-tei也在名單中。

亞都指出，巴黎廳1930x高山英紀今年進階米其林星等肯定，為已擁有米其林一星天香樓的台北亞都麗緻大飯店再斬獲一個星，成為全國唯一兩間餐廳獲米其林殊榮的五星級飯店。

雲品表示，君品頤宮中餐廳連5年獲米其林三星推薦，對團隊是十足的肯定，即使受到疫情影響，頤宮秉持初衷，未來會持續提升料理、服務與餐飲文化交流。

業界也看好，米其林話題再度加持，有望替下半年重新熱絡的餐飲市場注入一劑強心針，帶動整體業績表現。（編輯：張良知）1110830