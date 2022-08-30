2022米其林指南揭曉 台南新入選餐廳最多
2022/8/30 17:13
（中央社記者張榮祥台南30日電）國際美食評鑑「米其林指南」今年首度將台南納入評鑑城市，以小吃聞名的台南共有27家獲得必比登推介，評審員另推薦17家米其林入選餐廳，是今年新入選餐廳數量最多城市。
台南市政府今天發布新聞稿指出，台南料理涵蓋小吃、台菜餐廳、火鍋、燒烤、海鮮、歐陸菜、法國菜、湘菜、日本菜和西班牙菜等，展現出台南在地多元飲食風貌。
市長黃偉哲表示，台南是台灣古都，近400年各式文化融合下，形成特殊美食文化，豐饒土地盛產的山產、海產，加上代代相傳的料理技法，是台南成為「美食之都」的重要元素，也是台南旅遊一大重點。
觀光旅遊局長郭貞慧說，「米其林指南」評鑑是給台南在地餐飲業者的一大挑戰，今年初次評鑑共44家美食入選。
台南27家必比登推介店家美食，包括豬心冬粉、阿星鹹粥、阿美飯店、長盈海味屋、八寶彬圓仔惠、落成米糕、博仁堂、小公園擔仔麵、府城食府、築馨居、東香台菜海味料理等。
入選17家，包含饕弄杯、原則、帝一鐤、欣欣餐廳、再發號、甘旨堂、㕩肉舖、有你真好湘菜沙龍、阿村牛肉湯（保安路）、老曾羊肉、錦霞樓、京華虱目魚、豐之海鮮漁府、牛五臟、阿裕牛肉（崑崙路）、橄饗家、王家燻羊肉。
觀旅局表示，如同多名美食家評論，2022年台南米其林遺珠太多，台南37區還有太多隱藏各處的美味餐廳，靜待發掘。（編輯：陳仁華）1110830
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