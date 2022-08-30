台南無米其林星級餐廳 美食家：類型不同評選有落差

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（中央社記者吳欣紜、余曉涵台北30日電）2022米其林指南出爐，台南卻無星級餐廳，美食家認為，米其林指南評選的法式標準與台南庶民美食類型不同，評選難免有落差，但仍期望有代表性台菜可以入選。

2022米其林觸角首度觸及南台灣，將高雄、台南納入評選，其中高雄有2家餐廳首度摘一星，然而以美食聞名的台南卻一顆星都沒有，引發外界討論，有人失望、也有在地人歡呼「感謝米其林放過台南」。

評比今年的米其林名單，提到台南沒有任何餐廳摘星，美食家高琹雯接受中央社記者採訪時指出，米其林的評選標準，是建立在法式fine dining餐廳上基礎的評鑑，而台南是一個庶民美食文化相當盛行的地方，有傳統台菜味道，與米其林審美標準有落差是難免。

高琹雯指出，法式講求醬汁、主食材、副食材等組合，與以往大家所熟悉的一口就吃到所有味道的台菜完全不同，雖然台菜也有許多功夫藏在裡頭，但並不像法式那樣那麼有形式化，「是不同類型的菜」。

高琹雯指出，米其林的法式評選標準每到一個新的國家都會受到挑戰、有標準上的落差，但還是期望有代表性台菜、傳統海產店等能獲得星級肯定，這是米其林這次在南台灣評選比較可惜的地方。

美食家費奇則指出，原本期待台南可能會有阿舍菜、手路菜等餐廳可以入選，但卻一家都沒有，讓人覺得有點扼腕、也讓人質疑米其林密探是否真的是根據「貴才有理」在評選。

費奇也說，反觀高雄近年有許多資金跟資源進駐，為高雄建立了很好的星級餐廳根基，但只有2家餐廳摘下一顆星，「太保守了」，仍有許多遺珠之憾。

高琹雯說，近年高雄fine dining餐廳確實新增不少，2間新摘星餐廳本質上都具有國際fine dining經驗，因此許多事前預測都認為他們有摘星象，「實至名歸」。

不過，高琹雯也提到，高雄還是有一些遺珠餐廳沒有被評選到，像是在地主廚簡天才、Marc L3，高雄萬豪酒店的美享地等。（編輯：張芷瑄）1110830