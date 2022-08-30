獲米其林侍酒師獎 25歲林允順想出國擴大視野

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2022台北台中台南高雄米其林名單30日揭曉，同時頒發侍酒師、服務大獎及年輕主廚大獎等3項個人獎項，其中侍酒師獎項是今年首度頒發，由25歲侍酒師林允順獲得肯定。（台灣侍酒師協會提供）中央社記者余曉涵傳真 111年8月30日

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（中央社記者余曉涵、吳欣紜台北30日電）2022台北台中台南高雄米其林名單今天揭曉，且首度頒發侍酒師獎。獲獎的林允順今年25歲，他接受媒體訪問時說，下個階段目標想要出國擴大視野。

2022台北台中台南高雄米其林名單今天揭曉，今年首度納入台南及高雄地區，總計有38家餐廳成功摘星，包含30家一星餐廳、7家二星餐廳以及1家三星餐廳。另外，今年米其林也頒發綠星共4家餐廳得獎，及頒發侍酒師、服務大獎及年輕主廚大獎3項個人獎項。

其中侍酒師獎項是今年首度頒發，米其林指南表示，評審員持續透過特殊獎項，表彰餐飲業中才華洋溢的專業工作者，讓工作和專業知識多元大放異彩，打造出非凡的美食體驗。

米其林指南說，今年獲得侍酒師的林允順在學校時自學酒類相關知識，並在職場不斷精進，更參加過許多侍酒師大賽，不斷磨練自己的侍酒技巧以及知識，更曾獲得2021台灣最佳侍酒師大賽亞軍。

林允順表示，投入這個行業已經5到6年了，接下來也還會在即將開幕的法式餐廳擔任侍酒師的工作。

林允順說，他離開獲獎的台北亞都麗緻大飯店已有段時間，因此今天也是得獎名單公布後，收到朋友的恭賀訊息才知道自己得獎，收到消息很驚訝也很感動被肯定。

「很難用言語描述」林允順說，還是很平常心，但內心有點激動，有點想哭的感覺，因為太突然了。

林允順大學就讀旅館管理學系二年級時，曾到牛排館擔任服務生，讓他開始想要瞭解不同的領域，一開始只是想學法文，後來在量販店看到整面葡萄酒牆時，開始學習字的發音，漸漸開始對葡萄酒產生興趣，也開始翻書鑽研葡萄酒，大三時林允順就拿到相關認證，並開始他的葡萄酒人生。

對於未來目標，林允順指出，下個階段希望可以出國，像是法國、新加坡等，不只語言訓練，還希望可以擴大自己的視野，也希望能去葡萄園，跟釀酒師學釀酒。

林允順認為，這條路是很長的路，「最重要的就是熱忱」，因為要讀很多國家的書，因此保持熱忱是很重要的關鍵。

林允順說，他不會把難過的事情記在心裡，也不會停留太久，因此他也不知道在這條路上遇到的挫折有哪些，就像是他很想參加侍酒師比賽，希望可以獲得什麼，也可以知道缺少的是什麼，希望可以更努力的去鑽研它。

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林允順也對想成為侍酒師後輩提出建議，他說，當覺得累了想要換一條路時，可以開瓶喜歡的酒，去嘗試不同葡萄酒的不同風味，就能繼續保持熱忱。

對於今年新增米其林侍酒師獎，葡萄酒講師、「喝吧！葡萄酒」品牌主理人唐鎮宇表示，近年米其林在北歐等地區也有頒發「侍酒師獎」，今年台灣也開始新增此獎項，可見國內葡萄酒的品飲風氣漸盛，消費者對酒與餐點搭配要求也越來越高。餐廳有好的侍酒師可以讓餐酒完美結合，提升餐點的風味，讓料理更為加分，也是餐廳體驗中重要的一環。（編輯：張芷瑄）1110830