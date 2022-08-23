台南27間入選必比登推介 小吃、傳統台菜齊獲肯定

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（中央社記者張榮祥、李卉婷台南23日電）米其林指南必比登推介名單今天揭曉，台南首次納入評鑑城市，有27間美食店家入選，無論是傳承多代知名小吃或遵循古法又融合新意的台菜料理，都充滿台南歷史古都魅力。

台南市政府發布新聞稿表示，入選餐廳業者「筑馨居」老闆周榮堂感謝米其林評審對傳統台菜肯定，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，面臨防疫、缺工大環境，台菜餐廳經營相當辛苦，堅持能得到肯定非常感謝；「東香台菜海味料理」總舖師蔡瑞成近年不斷改變，沒讓府城經典台菜漏氣。

「長盈海味屋」謝佳歆希望更多人認識台南美食及虱目魚美味；「博仁堂」周建文則說，台南美食文化之都已根深，藥行轉型成為的藥膳，對藥食材的堅持，是繼續努力的方向；「府城食府」董事長李日東表示，從裝潢到餐點都融入台南在地風情、匯集道地的美食及文化，希望可以讓到訪民眾都能感受到濃濃府城風情。

市長黃偉哲表示，台南為美食之都，近400年各式文化交織下創造出的獨特料理手法與飲食特色，受到國際肯定，美國CNN電視台以美食界的王者讚譽台南，華爾街日報美食作家將台南喻為世界美食博物館。

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黃偉哲指出，備戰今年米其林指南評鑑，市府觀旅局從去年起辦理一系列相關活動，其中也有2場必比登小食分享會，透過台北、台中上榜的業者頭家，引領在地業者更加認識必比登項目。

觀光旅遊局長郭貞慧說，必比登推介是以新台幣1000元以下，能吃到優質3道料理（不含飲料）業者為對象，台南以平價美食出眾，入選的27間店家，其中有19間小吃、2間粥品、1間麵食，包含多樣傳承數十載的知名小吃，如虱目魚料理、豬心冬粉、米糕、飯桌仔、八寶冰、土魠魚羹、牛肉湯、羊肉湯、小卷米粉、碗粿、鹹粥、擔仔麵等。（編輯：陳仁華）1110823