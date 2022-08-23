米其林必比登推薦名單公布 台南、高雄47店家入選

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（中央社記者余曉涵台北23日電）台北、台中、台南及高雄米其林指南2022今天率先公布必比登名單，首次入列的台南跟高雄分別有27及20個店家入選，包含知名的阿美飯店、大勇街無名鹹粥、鴨肉珍、老新台菜等店家。

台北、台中、台南及高雄米其林指南2022將在下週公布摘星名單，而必比登推薦名單則在今天公布。

根據新出爐的必比登得獎名單，今年總入選「物有所值」美食必比登推介的店家數，包含餐廳以及夜市小吃店家來到了141家。名單中，台北有57個店家、台中有37個店家、台南有27個店家、高雄則有20個店家獲得必比登推介。

米其林指南表示，新入選名單中，許多是台灣菜與在地特色小吃，呈現在地飲食文化的豐沛能量，但同時也有越南菜、泰國菜、川菜等店家新入選；更有粥品、餃子、麵食、點心等料理種類。

根據入選名單，台北共有6個店家新入選必比登推介，包含人和園、阿國切仔麵、川畝園、小小樹食（大安路）、元味料理及雞家莊（長春路）。

台中新入選的包含竹之鄉、鳳記鵝肉老店、好先生、越南你好、小初店及牛稼莊。

台南則有高達27家新入選必比登推薦，包含阿星鹹粥、阿明豬心冬粉（保安路）、阿興虱目魚、阿美飯店、保安路米糕、田媽媽長盈海味屋、大勇街無名鹹粥、東香台菜海味料理、福泰飯桌第三代、下大道蘭米糕。

八寶彬圓仔惠（國華街）、開元紅燒土魠魚羹、開元路無名虱目魚、康樂街牛肉湯、落成米糕、無名新鮮牛肉湯、無名羊肉湯、博仁堂、尚好吃牛肉湯、鮮蒸蝦仁肉圓、小公園擔仔麵、府城食府（安平）、王氏魚皮、葉家小卷米粉、一味品、永通虱目魚粥、筑馨居。

高雄有20家店家入選，牛老大涮牛肉（自強二路）、北港蔡三代筒仔米糕（鹽埕）、柏弘肉燥、菜粽李、正宗鴨肉飯、鄭家切仔麵、橋仔頭黃家肉燥飯（橋頭）、鴨肉珍、湖東牛肉館、弘記肉燥飯舖。

舊市羊肉（岡山）、雞伯、橋邊鵝肉、龍舫牛肉麵疙瘩、老新台菜（九如二路）、帕泰、蜀府掌櫃、仙香飲食店、楊寶寶蒸餃（楠梓）及雲來。（編輯：陳政偉）1110823