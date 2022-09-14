新人不滿老將回鍋參選 藍營高市黨部籲團結拚過半

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）國民黨高市議員陳麗娜最後一刻登記參選惹議，風波持續延燒，同選區新人陳識明今天到市黨部遞交抗議書，要求市黨部主委下台；市黨部則籲選戰最後關頭團結努力，為議會過半打拚。

高雄市第10選區（前鎮、小港區）資深市議員陳麗娜曾表示「不競選連任」，交棒助理呂謦煒，但最後初選由新人陳識明出線。陳麗娜助理2日突然在登記截止前到選委會代辦登記，引起陳識明不滿，風波持續延燒。

陳識明今天到國民黨高雄市黨部遞交抗議書，並指市黨部主委許福明應為此事負責，若許福明沒下台，船過水無痕，未來「陳麗娜條款」恐成慣例，以後只要老將或助理民調輸其他新人，就可循此例回鍋參選，對青年參政是嚴重傷害。

陳識明強調，這不是內鬥，是捍衛青年參政尊嚴。他也希望國民黨高雄市長參選人柯志恩能兼任市黨部主委，把國民黨力量整合在一起，他下午會跟柯志恩一起到黃昏市場掃街，會當面跟柯志恩提出訴求。

國民黨高雄市黨部隨後發布新聞稿表示，針對陳識明陳情，已由市黨部一組總幹事代表接下陳情書；市黨部尊重陳識明行動，也收到他的訴求，會將陳情書轉呈許福明。

市黨部強調，國民黨不會放棄任何同志，也會盡力輔選與協助每一名參選人，誠懇呼籲在選戰最後關鍵時刻，大家要團結努力，為議會過半打拚。

陳麗娜今天上午接受廣播節目專訪表示，有考慮參選下屆立委，但很多支持者認為她不該不選議員，地方勸進聲不斷，黨部也擔心國民黨在第10選區趨弱勢。

陳麗娜說，一開始她認為已完成提名，不該再回來選，但最後考量國民黨整體大局，黨部認為，如果她參選，可能比民進黨女性參選人更能拿到婦女保障名額，但事態發展讓她始料未及，所以最後決定無黨籍參選。

陳麗娜強調，初衷是想幫國民黨在第10選區加分、爭取席次，結果發展至此，讓她深感「何苦來哉」，這是選戰策略運用，稱為「陳麗娜條款」，相當不公平。她也呼籲參選人回歸正常選舉，不要讓人見縫插針、漁翁得利。（編輯：陳仁華）1110914