基隆中山區第2條快捷公車開通 40分鐘到台北

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由泰樂客運行駛的基隆市中山區第2條快捷公車14日正式開通，民進黨籍基隆市議員張秉鈞搭乘體驗，也期許藉由快捷公車帶動中山區產業發展，讓區域共榮發展更好。（張秉鈞提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年9月14日

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）由泰樂客運行駛的基隆市中山區第2條快捷公車今天開通，1550B、1550C路線分別行經國道1號和3號到台北市，市議員張秉鈞今天搭乘體驗，約40分鐘抵達行天宮，居民通勤更為便捷。

泰樂客運今天邀請張秉鈞、中和里長蘇彩雪與和慶里長李詹淇，一同體驗公車的便捷，一行人在起始站大慶大城搭乘上午7時20分班次前往台北市，約上午8時抵達台北市行天宮站。

張秉鈞說，中山區有許多大型社區，還有經國管理暨健康學院、中山高中等學生，為提升北北基共同生活圈的公共運輸發展，他與立法委員蔡適應再次攜手合作，經過爭取後，中山區第2條快捷公車1550B、1550C今天順利開通，讓區域的發展更為健全。

張秉鈞表示，交通便捷對中山區發展相當重要，擔任市議員後就積極爭取快捷公車，感謝蔡適應的協助，成功爭取到第2條中山區快捷公車，提供居民更多元的搭乘選擇，也期許藉由快捷公車，帶動中山區產業發展，讓區域共榮發展更好。

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1550B、1550C快捷公車從中山區大慶大城社區發車，沿途行經中和國小、大竿林（一）、德安路口（孚基煤礦）等，台北端停靠站則有民權松江路口、捷運行天宮站、長春松江路口、捷運松江南京站、長安松江路口、光華商場、捷運忠孝新生站、仁愛新生路口、信義新生路口、金華新生路口、大安森林公園、國立台北教育大學、台大國青大樓、自來水處（辛亥）。

由國光客運行駛的基隆市中山區第1條快捷公車1813D 路線3月開通，沿途停靠市府轉運站、捷運忠孝復興站、捷運忠孝新生站，加強與台北捷運板南線、文湖線、淡水信義線等轉乘班次銜接，廣受中山區居民喜愛。（編輯：李錫璋）1110914