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花蓮十六股大道橋面伸縮縫更換 11月完工

2022/9/15 19:04（9/15 19:21 更新）
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花蓮十六股大道跨鐵路橋面伸縮縫因間隙過大，4處伸縮縫都需置換，修復經費約新台幣400萬元，施工期間自14日起持續至11月，採「半半施工」，第一階段封閉西向東車道，期間採單向放行，民眾可行駛橋下側車道通行。中央社記者張祈攝 111年9月15日
花蓮十六股大道跨鐵路橋面伸縮縫因間隙過大，4處伸縮縫都需置換，修復經費約新台幣400萬元，施工期間自14日起持續至11月，採「半半施工」，第一階段封閉西向東車道，期間採單向放行，民眾可行駛橋下側車道通行。中央社記者張祈攝 111年9月15日
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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）花蓮縣十六股大道通車啟用6年，因橋面伸縮縫過大，花蓮縣府近日封閉單邊車道施工置換，工期至11月，因替代道路行經平交道，交通尖峰期堵塞嚴重，引民怨，縣府呼籲改道通行。

花蓮縣府建設處長鄧子榆今天接受媒體採訪指出，十六股大道跨鐵路橋面伸縮縫因間隙過大，車輛經過時會跳動，4處伸縮縫都需置換，修復經費約新台幣400萬元，施工期自14日起至11月。

花蓮縣府建設處研判，地震、車流量大、重車頻繁經過等因素，都會造成伸縮縫損耗，且跨鐵路橋伸縮縫設計在斜面及平面交界處，與一般位於平面處不同，也可能是受損原因。

鄧子榆指出，施工採「半半施工」，第一階段封閉西向東車道，第二階段為東向西車道，期間採單向放行，民眾可行駛橋下側車道通行。

因橋下側車道需行經鐵路平交道，上下班交通尖峰期遇上火車行經，容易造成車輛回堵。國民黨籍縣議員魏嘉彥要求縣府應派員現場指揮、引導，避免交通亂象。

鄧子榆表示，因橋下側車道容易因鐵路平交道影響通行，呼籲民眾施工期間盡可能改道，現場也有派員引導，若遇尖峰期車輛較多，呼籲民眾耐心配合交管行駛。

花蓮十六股大道西側自花蓮市中央路為起點，東側與尚志路及新興路相交，橫跨美崙溪、北迴鐵路，為連接花蓮市區及美崙地區重要道路。（編輯：謝雅竹）1110915

鄧子榆
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