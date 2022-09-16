金門消防義消贈住警器 供弱勢民眾免費領取

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（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣消防局金城消防及義消發起「愛心捐贈住警器，用心守護各村里」活動，獲得金城鎮長李誠智和多名里長及義消響應，合計捐贈100只，今天起提供弱勢鎮民免費領取。

金門縣消防局發布新聞表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫整備期間，火警案件仍時有所聞，8月中旬到9月11日，台灣地區因住宅火災造成死傷有10多人；近日金城地區一處4層樓加蓋鐵皮建築物也發生火警，所幸無人員傷亡，這些災例在在提醒火災預防的重要。

消防局引述內政部消防署統計資料指出，近年國內火災每年造成500人以上死傷，而火災死亡案件以住宅火災占8成最多，而安裝「住警器」是最簡單、便捷的預防火災方法，能在火災發生初期立即警報，及早發現火災，降低生命、財產的損害。

有鑑於此，消防局第一大隊副大隊長戴紹恩及隊員王俊惟發起捐贈住警器活動，獲得義消熱烈響應，李誠智和東門里長蔡祥坤等里長，以及義消總隊、大隊、中隊、義消分隊、防宣分隊、鳳凰分隊合計捐贈100只住警器。

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消防局長呂英華表示，凡設籍金城鎮，家中曾發生火災事故、災潛勢高的住家、獨居老人、身心障礙及中低收入戶等民眾，即日起可向里長申請，評估資格符合者即可免費領取1只。

呂英華說明，這款住警器配有10年長效電池，平均每天花費不到新台幣1元，即可偵知火災發生的功能；他同時建議家中每個房間，以及樓梯、廚房、客廳等都要安裝，民眾可到各消防器材公司、大賣場、網路通路等選購，全天候有效守護居家防火安全。（編輯：黃世雅）1110916