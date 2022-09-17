聯勤招待所變身社福基地 美村綜合服務園區開工

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市美村路聯勤招待所（原美軍俱樂部）變身為社福基地，「美村綜合服務園區新建工程」今天開工，完工後可提供市民社福及服務、婦女、嬰幼兒日間托育等項目。

台中市「美村綜合服務園區新建工程」今天舉行開工儀式，興建規模地下3層、地上4層鋼筋混凝土造。

台中市政府表示，「美村綜合服務園區」歷經文資審議、植栽保存議題、興建計畫變更等，以致於重新規劃設計，原址「聯勤招待所」具有歷史過往，保留舊有部分牆面，將歷史記憶帶入全新空間，採「局部保留、新舊共融」設計。

完工後可提供市民社會福利及服務、婦女、嬰幼兒日間托育、親子共遊及兒童運動等項目，同時，也會積極保護周遭樹木，再豐富綠化活動空間。

台中市政府指出，「聯勤招待所」原在民國104年由社會局規劃拆除，將改建為「非營利組織與志工發展中心」（NPO），107年9月份已上網招標，準備動工拆除，後同年經民眾提報指定或登錄為文化資產，因此暫緩作業。

108年9月份台中市文資審議會，經決議不指定古蹟、不登錄歷史建築及紀念建築，但有附帶建議，請社會局以「局部保存、新舊共融」設計，保留歷史記憶與在地樹木。

不過，今天是全國古蹟日，台中市政府將美軍俱樂部改建為社福基地，有公民團體也在門外抗議指，中市府毫無文化資產與歷史的核心價值，要求立即停工。（編輯：郭諭儒）1110917