風獅爺文化季登場 金門選委會宣導攤位吸睛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金門縣選委會副總幹事蔡建鑄（前右）17日帶隊在金沙鎮高粱老街風獅爺文化季活動設攤，宣導地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決案，也提醒民眾一同反賄選。中央社記者黃慧敏攝 111年9月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門縣金沙鎮高粱老街風獅爺文化季今天登場，民眾扶老攜幼來鬥陣；縣選委會趁機進行18歲公民權複決宣導，由於伴手禮不鏽鋼單把鍋吸睛，民眾大排長龍，成為最有人氣的攤位。

「高粱老街風獅爺文化季」為金門縣一鄉鎮一特色的年度重要活動，金門縣選委會趁著人潮，設攤辦理「111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決」選務及反賄選宣導，只要完成填寫即可獲贈伴手禮。

選委會副總幹事蔡建鑄接受中央社記者訪問表示，這次「18歲公民權」修憲公民複決，「是我國憲政史上首次由公民作主的修憲複決案」，具有重大歷史與民主意義，因此以有獎徵答方式，向民眾宣導公民複決案及地方選舉的正確投票方式，同時呼籲不買票、不賣票、鼓勵民眾勇於向檢警單位檢舉賄選。

由於選委會提供的伴手禮不鏽鋼單把鍋，造型簡約頗具質感，民眾反應熱絡，大排長龍填寫問卷，使得選委會宣導攤位成為今年高粱老街風獅爺文化季最有人氣的攤位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金沙鎮高粱老街風獅爺文化季今天在金沙戲院前廣場登場，縣長楊鎮浯．縣議會議長洪允典、沙美商圈理事長王添泉等人共同灑下金沙之後，完成啟動儀式，展開2天活動。楊鎮浯期待，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，逐漸恢復的各鄉鎮活動能帶來國旅新高峰。

今年文化季活動除了邀請小朋友喜愛的MOMO家族、在地團體的歌舞演出，以及現場各式風味傳統美食外，「紅龜粿體驗」從備料製餡、揉捏餅皮、包餡塑形到蒸煮熟成通通自己動手做，今年依然人氣滾滾。（編輯：黃世雅）1110917

2022金門縣金沙鎮高粱老街風獅爺文化季17日熱鬧登場，縣長楊鎮浯（左8）、議長洪允典（左9）等人共同完成啟動儀式，宣告活動開跑。（金沙鎮公所提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月17日