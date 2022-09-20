侯友宜：淡北道路目標2025年底完工

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新北市長侯友宜20日表示，淡北道路目前訂目標是明年發包動工，2025年底可完工。（中央社製圖）

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（中央社記者王鴻國新北20日電）淡北道路遲遲未動工引起議員蔡錦賢關切並籲市府自建，不必靠中央。市長侯友宜今天表示，工務局都已完成管線與路樹遷移，目前訂目標是明年發包動工，2025年底可完工。

新北市議會進行市政總質詢，無黨團結聯盟黨團總召蔡錦賢表示，淡北道路2020年二階環評通過，行政院2022年8月同意，但總經費新台幣73.4億元，中央明明要給錢，卻一拖再拖，這就是政治問題。

蔡錦賢表示，工程經費由中央補助37.18億元，地方自籌36.22億元，以目前新北欠稅未徵金額約46億多元，應收未收行政罰鍰也有20億多元，全部60多億元若收回，就可以自己蓋淡北道路，不用靠中央。

侯友宜表示，地方爭取淡北道路20多年，行政院好不容易核定，淡北道路原本預計2024年配合淡江大橋時程完工，工務局都已完成管線與路樹遷移，目前訂目標是明年發包動工，2025年底完工。

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工務局長詹榮鋒表示，經費超過10億元工程案都要報行政院公共工程委員會審查，全案8月核定後，市府就立刻送案審查，相關單位審查後要求修正，市府已將修正報告送回，各單位也都回覆沒有意見，今天將再送交通部轉交公共工程委員會審查。

他表示，全案工程總經費仍以73.4億元送審，若能順利完成審查，後續會積極辦理發包及動工，目前擔心缺工缺料影響廠商投標意願，若招標不順利，未來不排除減項或分段發包，後續再辦理追加預算。（編輯：方沛清）1110920