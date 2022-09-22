懷孕母羊地震後離奇失蹤 員警尋回

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苗栗劉姓飼主所飼養一頭懷孕母羊在18日晚間地震後失蹤，飼主懷疑被竊報案，經警方協助順利尋回母羊，且已生下羊寶寶，警方研判母羊應是受地震驚嚇逃離。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 111年9月22日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣警察局大湖分局18日晚間接獲民眾報案稱，飼養的懷孕母羊失蹤，懷疑遭竊，員警受理偵辦後尋回母羊，且已產下一隻羊寶寶，研判母羊受地震驚嚇逃出避難。

大湖警分局今天透過新聞稿指出，劉姓飼主於18日晚間8時許向汶水派出所報案，稱自己飼養在工寮的羊隻短少一隻，疑似遭人竊走，且該羊隻懷孕即將臨盆。

警方受理報案後，立即調閱工寮現場及附近路口監視器畫面，經過多次影像比對及過濾分析，均未發現有可疑人車出現，研判可能是羊隻自行脫逃。

警方指出，經與飼主共同在附近山坡擴大範圍找尋，20日在一處山坡地，發現失蹤的母羊，且已產下一隻小羊。

警方表示，由於花東地區17、 18日連續強震，全台有感，妊娠中的母羊可能因地震頻繁受到驚嚇，逃出羊圈避難，所幸母羊和小羊一起順利尋回，真是「雙喜臨門」；飼主對於警方的協助，也十分感激。

警方提醒，動物可能因聲響或地震驚嚇逃竄，務必將動物拴緊，避免跑到道路發生危險，另外，山區道路有時也會有野生動物出沒，務必小心駕駛。（編輯：張銘坤）1110922