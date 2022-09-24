台南南區停20抽水站113年完工 改善喜樹灣裡淹水

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（中央社記者張榮祥台南24日電）台南市南區喜樹、灣裡地區地勢低窪，台南市政府規劃辦理當地市地重劃停20抽水站工程，預定今年11月開工，民國113年底完工，以改善淹水問題。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，喜樹、灣裡地勢低窪，豪大雨時常因台灣海峽潮位上漲，造成聚落內水難以排除，必須以機械方式抽排。

水利局決定採取總合治水策略，雙管齊下改善淹水，以高地區域截流重力排放，低地機械抽排輔助排水。在配合「台南市喜樹灣裡地區市地重劃工程」情形下，辦理「台南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程」，預定今年11月開工，113年底完工。

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停20抽水站總經費新台幣5億1800萬元，啟用後可將聚落內水抽排至外海，提昇當地防洪能量，平時也能利用抽排設備清理台86分流箱涵出口淤砂，維護喜樹、灣裡地區排水設施。

水利局表示，目前南區已完成明興路截流箱涵工程（第1標、第2標）、今年再發包省躬三街箱涵延伸工程，明年4月底投入防汛作業，建置高地截流下水道系統。另台86分洪箱涵工程、灣裡排水堤後增設抽水設備工程及灣裡排水護坡改善工程，也可強化聚落排水能力。（編輯：郭諭儒）1110924