918強震重創花東 慈濟基金會安心家訪啟動

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台東強震重創花蓮南區，慈濟基金會匯集一群熱血、愛心的大學生進入災區進行安心家訪，25日會師出發，花蓮縣長徐榛蔚也到場鼓勵。（花蓮縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年9月25日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）台東強震重創花蓮南區，慈濟基金會匯集一群熱血、愛心的大學生進入災區進行安心家訪，今天會師出發；花蓮縣長徐榛蔚到場鼓勵，期勉如證嚴法師所說，手心向下幫助他人。

慈濟基金會表示，「0918池上地震」後，花蓮許多學校毀損，20日當天就有包含慈濟學校學生、志工、職工約150人前往富里鄉萬寧國小、吳江國小協助災後復原；志工們自備手套、飲用水、餐食前往，與學校教職員分工，完成階段的整理工作。

志工們完成整理學校圖書館、體育器材室、餐廳、功能教室，並到集水區將水運到學校，協助刷洗廁所，並將毀損的大型物品、書櫃搬運集結，更捐助礦泉水、運動飲料供學校教職員飲用。

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徐榛蔚表示，強震發生至今，感謝許多民間單位投入關懷救災工作，感念東華大學、慈濟大學、慈濟科技大學的學生們發揮愛心，挺進災區，安定鄉親的心，平撫他們慌恐的情緒；有些鄉親甚至不敢進家門，關懷是非常重要的任務，感謝慈濟基金會召集眾多人的力量挹注愛心與關心，令人感動。

慈濟慈善基金會執行長顏博文說，安心家訪計畫聚集超過百名志工，這次家訪不僅是延續證嚴法師的精神持續關懷受災鄉親，也希望透過陪伴，讓鄉親們漸漸卸下心中負擔與恐懼；天災人禍不可避免，但愛可以源遠流長，傳遞人間。（編輯：陳仁華）1110925