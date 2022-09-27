台南文化中心立體停車場 預計113年完工

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市政府辦理「文化中心停E5立體停車場新建工程」，紓解東區文化中心附近停車需求，雖因基地排水箱涵問題一度停工，經克服後，目前工程進度略超前，預計民國113年完工。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，為解決東區文化中心、巴克禮公園及台糖長榮酒店附近停車問題，市府107年向交通部爭取前瞻基礎建設經費興建「文化中心停E5立體停車場新建工程」，總預算新台幣3.7億元（中央補助1.8億元、市府自籌1.9億元）。

台南市交通局長王銘德指出，文化中心停E5立體停車場為地下1樓、地上8樓建築，地下1樓為機車停車場、1至2樓供文化中心展覽或教育訓練使用、3至8樓為汽車停車場，提供停車及藝文展演空間，並透過建物本身及周邊採用樹木圍繞，塑造通透友善空間、形塑垂直森林都市之肺，設計獲2021國家卓越建設獎公共建設類金質獎肯定。

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王銘德指出，文化中心停E5停車場工程開工初期遭遇基地內排水箱涵問題停工，交通局在半年內克服層層困難，完成變更設計等相關作業，復工後更積極推動工程進度和品質兼顧，目前已施作B1層結構體，工程進度超前3.828%。

王銘德表示，交通部公路總局派員視察工區時，肯定市府交通局在不影響文化中心營運展演，降低對工區周邊民眾影響下，仍使工程進度超前，期勉早日完工，此案預計113年上半年完工啟用，將可提供211席汽車格位、172席機車格位，有助紓解周邊商圈停車需求。（編輯：郭諭儒）1110927