更多編輯台推薦新聞：
NASA飛行器成功撞小行星 人類首度測試行星防禦能力
科技

NASA飛行器成功撞小行星 人類首度測試行星防禦能力

木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮
生活

木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊
生活

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

車禍救援挑戰賽 台南消防局2團隊獲獎

2022/9/27 18:36（9/27 18:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
內政部消防署8月在南投舉辦「111年車禍救援挑戰賽」，台南市消防局報名「消防機關組」及「民間救援團體暨國外救援組」皆奪優勝隊伍，27日獻獎給市府並接受副市長戴謙（右5）表揚。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月27日
內政部消防署8月在南投舉辦「111年車禍救援挑戰賽」，台南市消防局報名「消防機關組」及「民間救援團體暨國外救援組」皆奪優勝隊伍，27日獻獎給市府並接受副市長戴謙（右5）表揚。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市消防局參加內政部消防署111年車禍救援挑戰賽，組成2隊分別報名「消防機關組」及「民間救援團體暨國外救援組」，雙雙獲得優勝，今天下午在市政會議中獻獎給市府。

台南市政府下午發布新聞稿指出，內政部消防署8月在南投縣竹山訓練中心舉辦「111年車禍救援挑戰賽」，廣邀各縣市消防局及民間好手，共計有14組隊伍參與競賽，台南市消防局報名「消防機關組」及「民間救援團體暨國外救援組」，都奪得「優勝隊伍」佳績。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市政府消防局主任秘書李政昌率領4名指導教官及21名獲獎選手，今天下午在市政會議將獎項獻給市府，並接受副市長戴謙公開表揚，盼激勵消防團隊士氣。

台南市消防局指出，近年車禍發生受困救援案件機率增加，加上電動車普及化，讓車禍事故在處理上需更謹慎，民眾也開始重視車輛相關安全及搶救問題，消防同仁及民間救援團體藉由參與全國性車禍救援挑戰賽，充分展現平時精進的車禍救援能力。（編輯：黃世雅）1110927

戴謙
芒果減產促銷不可少 南市推7道五星級創意料理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族