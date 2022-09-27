車禍救援挑戰賽 台南消防局2團隊獲獎

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內政部消防署8月在南投舉辦「111年車禍救援挑戰賽」，台南市消防局報名「消防機關組」及「民間救援團體暨國外救援組」皆奪優勝隊伍，27日獻獎給市府並接受副市長戴謙（右5）表揚。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年9月27日

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市消防局參加內政部消防署111年車禍救援挑戰賽，組成2隊分別報名「消防機關組」及「民間救援團體暨國外救援組」，雙雙獲得優勝，今天下午在市政會議中獻獎給市府。

台南市政府下午發布新聞稿指出，內政部消防署8月在南投縣竹山訓練中心舉辦「111年車禍救援挑戰賽」，廣邀各縣市消防局及民間好手，共計有14組隊伍參與競賽，台南市消防局報名「消防機關組」及「民間救援團體暨國外救援組」，都奪得「優勝隊伍」佳績。

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台南市政府消防局主任秘書李政昌率領4名指導教官及21名獲獎選手，今天下午在市政會議將獎項獻給市府，並接受副市長戴謙公開表揚，盼激勵消防團隊士氣。

台南市消防局指出，近年車禍發生受困救援案件機率增加，加上電動車普及化，讓車禍事故在處理上需更謹慎，民眾也開始重視車輛相關安全及搶救問題，消防同仁及民間救援團體藉由參與全國性車禍救援挑戰賽，充分展現平時精進的車禍救援能力。（編輯：黃世雅）1110927