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湖口高中遷校工程發包 預計114年完成遷校

2022/9/28 14:18（9/28 14:21 更新）
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新竹縣政府28日發布新聞稿指出，日前確定新竹縣立湖口高級中學（附設國中部）遷校工程發包，預計民國114年完成遷校，將提升學習環境品質。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月28日
新竹縣政府28日發布新聞稿指出，日前確定新竹縣立湖口高級中學（附設國中部）遷校工程發包，預計民國114年完成遷校，將提升學習環境品質。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月28日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）新竹縣政府今天表示，因應學生人數增加，湖口高中校地使用不足，日前確定湖口高中遷校工程發包，預計民國114年完成遷校，提升學習環境品質。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣立湖口高級中學（附設國中部），目前有高中部18班，包括普通科、職業類科（商經類）、體育班（田徑隊、跆拳道隊、射箭隊），國中部43班，學生人數目前共1828人，原本4.62公頃的校地早已不敷使用。

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教育局表示，湖口高中高中部將另遷建到王爺壟都市計畫區內，基地面積4.28公頃，預計新設普通教室24間、專科教室29間，工程建物主體分為A、B、C、D及E共5棟，另包含運動場、停車等其他空間，工期為960日曆天。國中部留在原址。

教育局指出，湖口高中遷校工程將在今年11月動工，預計民國114年完成遷校，將提升學習環境品質，均衡區域與城鄉教育發展。（編輯：李錫璋）1110928

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