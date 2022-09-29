高雄護樹團體控老樹遭灌水泥 工務局澄清無此事

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）高雄護樹團體今天指控，市府辦理左營大路人行道改建工程時，將10多棵老樹根系灌注水泥及覆土，導致老樹快窒息死亡。養工處澄清，並無在樹根灌注水泥，反而還減少原本的硬鋪面。

高雄森林城市協會等護樹團體今天上午在左營三角公園高舉「違法施工、水泥殺樹」等標語，指控市府辦理左營大路人行道改建工程，造成公園10多棵老樹根系空間被灌注水泥及覆土，快要窒息死亡。

護樹團體呼籲市府拆除水泥，恢復原有根系呼吸空間，且不得覆土害樹，同時步道設施遠離樹群，並找樹木專業人員負責恢復作業，避免樹木二次傷害。另也希望工務局舉辦樹木工程保護研習，建立施工規範。

市府工務局養工處接受中央社記者訪問表示，沒有在樹根灌注水泥，而是保留樹穴空間，在樹穴外圍、土壤上方澆置水泥鋪面，改造後，不僅樹穴擴大，原本老樹周圍硬鋪面470平方公尺，反而縮小為380平方公尺。

養工處說明，樹保團體關心的「老樹群」為榕樹，工程規劃沿樹圍周邊設置直徑4米以上樹穴，且未設置阻根板，周邊僅設置必要的無障礙步道鋪面，維持既有原土及綠帶，供雨水滲入，也可讓樹根蔓生，兼顧公園既有老樹生長環境。

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至於三角公園近中正路北側的指定紀念樹木是菩提樹，並無樹木修剪及其他處置，為了擴大樹穴空間，除維持3公尺寬度人行步道外，其餘舊有硬鋪面均已去除，28日已完工。

工務局表示，三角公園北側近公車左營站，現況既有小廣場，為民眾運動休憩使用，因高低不平整，屢有民眾向市府陳情改善。考量民眾運動需樹蔭遮陽，因此將既有涼亭及喬木一併規劃活動空間，並增加遮蔭範圍，提供友善休憩環境。（編輯：張芷瑄）1110929