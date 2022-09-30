金門野放千隻螢火蟲幼蟲 打造大自然星光節

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2022金門星光節30日在熄燈之際同步野放上千隻螢火蟲幼蟲，看到熠熠螢火，大小朋友驚呼連連，相約明年此時共賞螢火蟲成群飛舞。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年9月30日

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（中央社記者黃慧敏金門縣30日電）長達2個月的2022金門星光節，今天在熄燈之際同步野放螢火蟲幼蟲，看到熠熠螢火，大小朋友驚呼連連，共同預約明年此時看到閃亮螢火蟲成群飛舞，打造另類永續的大自然星光節。

縣府觀光處表示，金門星光節自8月1日開展，西洪營區搖身一變，成為奇幻時空的恐龍世界，造訪人潮不斷，期間穿插「恐龍重生」劇場和無人機燈光秀，叫好又叫座，2個月共吸引3萬多名遊客參訪，驚奇歡笑聲迴盪營區。

今天星光節閉幕，觀光處結合建設處、林務所同步在西洪營區陸續野放上千隻螢火蟲幼蟲，讓幼蟲在無光害的環境，自然繁衍，希望建立穩定族群，明年此時可以看到閃亮螢火蟲飛舞。

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林務所所長鐘立偉說明，螢火蟲族群繁衍和分布是重要的環境指標，也是友善生態的證明，西洪營區前期調查中也有自然的螢火蟲出沒，透過這次活動除讓民眾了解自然生態的重要，也透過野放與後續的環境維護，經營螢火蟲生生不息，再造另類永續大自然星光節。

觀光處表示，迎接光輝10月，金門主題觀光活動還有多場壓軸好戲，其中，與國立故宮博物院合作的第3屆金門海洋藝術季─城色故事明天登場，將展出以故宮經典文物為創作概念的大型地景藝術裝置。還有第5年舉辦的金門老兵召集令將在10月15日展開，歡迎遊客來金門放慢腳步，發現金門不一樣的風景。（編輯：謝雅竹）1110930