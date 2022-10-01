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花東地震頻傳 芥菜種會宣導防災正確觀念

2022/10/1 16:10（10/1 16:31 更新）
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第4屆安全城市嘉年華1日在台東登場，基督教芥菜種會執行長李肇家（左4）與台東縣長饒慶鈴（右3）等人出席，向民眾宣導防災正確觀念。（基督教芥菜種會提供）中央社記者張祈傳真 111年10月1日
第4屆安全城市嘉年華1日在台東登場，基督教芥菜種會執行長李肇家（左4）與台東縣長饒慶鈴（右3）等人出席，向民眾宣導防災正確觀念。（基督教芥菜種會提供）中央社記者張祈傳真 111年10月1日
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（中央社記者張祈台東縣1日電）918台東強震造成花東各地嚴重災情，面對花東地區地震頻傳，基督教芥菜種會與台東縣政府今天聯合舉辦安全城市嘉年華活動，宣導準備緊急避難包、防災逃生路線規劃等防災觀念。

芥菜種會日前進行「2022年民眾防救災觀念調查」，8成5民眾對土石流、地震及颱風等天然災害感到害怕，但有高達6成民眾沒有參加過任何防災課程，7成6民眾沒有準備緊急避難包，也有4成5民眾不了解社區的防災逃生路線。

芥菜種會指出，調查中也發現，35歲以下東部地區民眾有高達9成有錯誤的「黃金三角」保命觀念，正確的地震3動作應是「趴下、掩護、穩住」。

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基督教芥菜種會執行長李肇家致詞指出，最近地震頻繁，防災觀念更顯重要，活動中有義賣地震防災頭套、防災隨身包等，教導避難、逃生觀念，也呼籲民眾要熟悉防災步驟，遇到天災才不會驚慌。

台東縣長饒慶鈴致詞指出，現今COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與地震的複合式災難下，提升防救災工作難度，感謝基督教芥菜種會能與政府防災體系共同協力，推動防災意識宣導與救災行動。（編輯：張芷瑄）1111001

基督教芥菜種會與台東縣政府合作舉辦安全城市嘉年華活動，1日在台東熱鬧登場，現場藉由互動遊戲讓民眾對防災意識有進一步認識。（基督教芥菜種會提供）中央社記者張祈傳真 111年10月1日
基督教芥菜種會與台東縣政府合作舉辦安全城市嘉年華活動，1日在台東熱鬧登場，現場藉由互動遊戲讓民眾對防災意識有進一步認識。（基督教芥菜種會提供）中央社記者張祈傳真 111年10月1日
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