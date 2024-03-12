芥菜種會建立蘭嶼「三福助人網」 盼補強社安網

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）颱風小犬去年重創蘭嶼，基督教芥菜種會募款為當地關懷戶修繕重建房舍，今天擴大啟動建立「三福助人網」，提供部落青年工作機會，幫助脆弱家庭恢復家的功能。

芥菜種會今天發布新聞稿表示，據政府資料統計，台東低收入戶人數佔縣總人口3.06%，相較於本島，蘭嶼低收入戶人數比例更是來到7.31%，凸顯離島的窘迫與困境，同時面臨離島青壯人口外流、隔代教養和人口老化等問題。

芥菜種會於1950年代即開始對蘭嶼的關懷，朗島教會舊堂是芥菜種會創辦人孫理蓮宣教士在蘭嶼蓋的第一間教會，目前為醫療站、部落教會事工與長者關懷據點執行場域。

芥菜種會執行長李肇家表示，去年風災後經過翻修，朗島教會舊堂作為芥菜種會夢想基地的據點，將串聯教會、學校與機構等社區夥伴，以及培力關懷志工團隊，共同實踐在蘭嶼的助人工作，幫助有需要的人從扶助到扶立，獲得生命修復與心靈支持，進而穩定家庭生活。

新聞稿表示，當地69歲婦女張蘭花，年少時因家庭經濟無法繼續升學，到芥菜種會花蓮習藝所開辦的保姆班，學習一技之長，畢業後返回鄉工作，先後在教會保姆班、鄉公所幼稚園服務，也曾經擔任蘭嶼鄉民代表。她感念芥菜種會對原住民族人關懷，也認同芥菜種會助人理念，希望能進一步參與在地關懷。

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芥菜種會以福音、扶助和扶立為服務方式，在蘭嶼建立「三福助人網」，以朗島教會及蘭嶼原住民族家庭服務中心為助人網的「夢想基地」，從既有認養童服務開始，由社工建立關懷志工團隊，進行社區及家庭訪視和陪伴；在家園安全方面，也持續透過與國小合作舉辦防救災培力課程及設置儲糧點等方式，建立讓居民得以安心居住的永續家園。

芥菜種會表示，芥菜種會用愛串聯在地需要，撒下信心和希望的種子，扶助社區老弱婦孺和需要者，幫助受助者重拾信心，未來也成為幫助他人的力量，邀請社會大眾共同參與支持。（編輯：郭諭儒）1130312