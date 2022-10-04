高市交通優化 前鎮漁港展智慧AI新風貌

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）為紓解未來前鎮漁港轉型後衍生觀光人潮、車潮，高市府建置即時交通預測及建置智慧號誌控制管理系統即日起啟用，透過智慧AI技術管理漁港周邊交通秩序與提升通行安全。

副市長林欽榮今天前往交通局智慧運輸中心視察系統建置進度時表示，前鎮漁港將成為最現代化的觀光漁港，這套AI智慧交通號誌系統應用，將偵測蒐集所得交通數據，做為疏導策略依據，透過24小時不間斷調適紅綠燈秒數，可有效達到降低路口停等延滯、增進幹道續進效率，以利改善多號誌化路口紓解及提升整體系統道路服務水準目標。

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前鎮漁港改造升級在即，鑑於港區周邊大型車流量大，加上未來觀光車流加重港區聯外道路交通負荷，為降低交通衝擊，確實掌握港區周邊交通問題，交通局推動「前鎮漁港整體交通規劃及建設計畫」，應用AI影像分析技術、導入即時交通預測，以及建置智慧號誌控制管理系統。

交通局智慧運輸中心今天新聞稿表示，前鎮漁港主要幹道新生路段，北起漁港路口，南至漁港南一路口，再加上其周邊支線總計8處號誌化路口，共佈設16套AI影像偵測器及10套VD偵測器。透過AI影像分析辨識軟體針對各路口進行設計，具物件偵測、辨識與追蹤能力，可進行車種辨識、路口流量、速率、轉向量等辨識。（編輯：孫承武）1111004