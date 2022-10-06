青創貸款疑黃牛代辦抽成 陳其邁：涉詐必嚴懲法辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）幫助青年創業，高市府青年局推出青年創業貸款，卻有業者在網路張貼代辦訊息，但要收取15%高額代辦費用。市長陳其邁今天表示，若涉及詐騙或剝削獲利，一定嚴懲到底，移送法辦。

有業者近期在臉書（Facebook）張貼協助代辦高雄市青年創業貸款訊息，指青創貸款一次可借新台幣200萬元，前3年免息，很多人不知道如何申請，他們可協助代辦，但要收取15%代辦費用，等於借200萬元須抽取30萬元，引發網友關注。

對此，陳其邁今天在高雄市議會接受媒體聯訪表示，若有涉及詐騙或剝削從中獲利，一定嚴懲到底，移送法辦；民眾如在申請過程有任何問題，均可直接聯繫青年局，會有專人協助處理。

高雄市政府青年局長張以理補充說明指出，此次貸款黃牛案，還在蒐證當中，如果有發現當中有偽造青年局的名義，或是有詐欺、剝削行為，一定會跟警察局合作處理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張以理說，青年局會有實質審查及實地訪查等階段，所有需要青創貸款的青年夥伴，可以透過這些階段來審視自己的青年貸款企劃是否完整，「真的不需要靠代辦業者，我們的手續相當簡單，也都有專人可以協助大家」。

另外，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天接受媒體聯訪，被問及此事時說，應該從源頭來管理、把關，如果源頭做好把關，就不會有這些狀況，發生這些問題，承辦單位應該要更謹慎小心。（編輯：陳仁華）1111006