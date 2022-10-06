竹市幼兒園爆女童被拍頭戳臉 教保員遭罰24萬元

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（中央社記者郭宣彣新竹市6日電）新竹市政府今天表示，許姓教保員日前於某私立幼兒園上課時，對孩童用手拍頭、戳臉等不當管教行為，市府依違反兒少法相關規定，開罰教保員新台幣24萬元，也將公告姓名。

新竹市政府發布新聞稿指出，有家長陳情指出，某私立幼兒園發生不當對待幼兒事件，教育處至園所展開調查，並由社工訪視受害幼兒情況，經評估，許姓教保員確實違反「兒童與少年福利與權益保障法」相關規定，將從嚴處分相關違法人員及教保服務機構。

教育處說，上月27日，許姓教保員於北區某私立幼兒園上課時，對班上無法正確作答孩童確實有大聲斥責、用手拍頭、拍身體及戳臉等不當管教行為。

教育處表示，事件發生後隔日，接獲民眾陳情，立即至園所調閱監視錄影帶釐清案發過程，並要求該園讓許姓教保員立即停職、接受調查，也派專業社工至受害幼兒家中訪視，後續依家庭需要提供法律諮詢及孩子心理復原服務。

教育處表示，目前已掌握案發前後監視器畫面及相關資料，將持續調查、後交由認定委員會依情節輕重認定處分。除現有開罰24萬罰鍰，最重可再令許姓教保員，4年不得在教保服務機構任教。

教育處說，另針對幼兒園未依規於24小時內通報，已違反幼兒教育及照顧法第23條規定，依同法處園所負責人3萬元罰鍰，並公告園所名稱及負責人姓名。（編輯：方沛清）1111006