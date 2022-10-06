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屏科大「學院琴」 職人手工製琴導入國小課程

2022/10/6 17:41（10/6 17:51 更新）
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屏東科技大學木材科學與設計學系推廣國產材加值應用，今年將手工製琴課程導入國小校園，讓木材工藝與音樂美學融入學童日常生活。圖為高樹鄉新豐國小學生學習製琴。（屏科大提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月6日
屏東科技大學木材科學與設計學系推廣國產材加值應用，今年將手工製琴課程導入國小校園，讓木材工藝與音樂美學融入學童日常生活。圖為高樹鄉新豐國小學生學習製琴。（屏科大提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月6日
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）國立屏東科技大學木材科學與設計學系推廣國產材加值應用，6年前推出「學院琴」以職人工藝製作各式提琴，今年將手工製琴課程導入國小校園，將木材工藝與音樂美學融入學童日常生活。

「學院琴」使用台灣在地生長多樣性林木，以精湛職人工藝製作出小、中、大及低音等各式提琴，獲得廣大回響。今年起，木設系副教授龍暐與新豐國小校長陳寶全共同合作「大手攜小手－台灣林好精材傳琴」，將所製作的國產材提琴，提供給高樹新豐國小弦樂團使用，同時開辦「學院琴」小學堂手工製琴課程。

屏科大校長張金龍致詞指出，透過大手攜小手的方式，將木材工藝與音樂美學融入小朋友日常生活中，期盼有朝一日在場的每位小小音樂家，都能夠自己親手製作出獨一無二專屬國產材樂器。

龍暐表示，落實台灣在地國產材應用與音樂教育，透過課程與活動一同向下扎根，藉由不同的木材特性製作出獨特專有音色，不只學會演奏也習得製琴與修琴技能。

陳寶全則說，目前有5名前導學員開始學習製琴，未來也將陸續加入各年級的課程，讓更多小朋友參與。（編輯：黃世雅）1111006

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