試營運未滿月 台南新化果菜市場吸客逾10萬人次

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台南新化果菜市場9月16日起試營運，至今不到1個月，已吸引逾10萬人次民眾到訪，波浪型綠化屋頂吸引不少遊客慕名而來。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月9日

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）建築外觀頗具特色的台南新化果菜市場，9月16日起試營運至今不到1個月，已吸引逾10萬人次民眾到訪，其中有不少是慕名而來的遊客，將來可望成為兼具觀旅功能的果菜批發市場。

台南市長黃偉哲今天前往新化果菜市場視察各項軟硬體設施，錄製宣傳影片向民眾介紹，並協助促銷香蕉及酪梨等農產品，使原就熱鬧的果菜市場又增添不少買氣。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，新化果菜市場遷建完成後，新建築美輪美奐的屋頂觀景區吸引了不少人潮前來一探究竟，今天他有機會親自造訪，發現果然名不虛傳。

黃偉哲指出，除了建築物有看頭，1樓的市場也很值得大家前往採買，此外，還設有飲食區，讓民眾走累時可以小憩一下，今天正逢連假，買氣特別旺盛，希望大家把握假日前往體驗全國最美的新化果菜市場。

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台南市農業局長李建裕表示，新化果菜市場內空間採大挑高、大跨距設計，通風照明良好，出入口人車分流，進卸貨動線順暢，機能區位清晰易辨識，顛覆以往傳統果菜市場交通動線不便利等問題。而亮點之一的波浪型綠化屋頂，除了建築散熱效果，更兼具觀旅功能，民眾可至4樓觀景台一覽周邊風景。

李建裕指出，新化果菜市場是南台灣極具歷史及指標性的農產集散地，已在新化區設置超過半世紀，因舊有市場腹地小，且緊鄰學校、住宅區，發展性受阻，市府決定辦理遷移，如今新市場對外開始營運，除原有批發市場性質，並預期可串聯新化周邊景點，成為兼具觀旅功能的果菜批發市場。（編輯：黃世雅）1111009