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台南好物琳瑯滿目 新化果菜市場試營運

2022/9/16 15:18
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（中央社記者張榮祥台南16日電）斥資逾新台幣5億元，擁有觀景台功能波浪屋頂的台南市新化果菜市場，今天試營運，場內動線分明，台南好物琳瑯滿目，許多人一早趕往逛逛這座號稱全國最美的果菜市場。

號稱「全國最美果菜市場」的台南市新化果菜市場，規劃164個攤位，涵蓋輕食及台南好物商店，工期近4年，今天試營運，不只攤商興奮，更有台南、高雄菜籃族趕往採買。

攤商表示，這座新市場停車位多，位置也大，但冷凍庫及電話等設備尚未到位，有些不便。不過，試營運首日人潮不少，有些人只是先來逛逛，營運成效有待觀察。

一名菜籃族說，新市場很大，停車空間多，攤位也讓人有逛百貨的感覺。

新化果菜市場總經理李芳林表示，未來將持續提高硬體空間及攤商、消費者使用的舒適性，蔬果交易安全衛生及服務品質也要提升。冷凍庫設備準備發包，預定2年完成。

新化果菜市場擁有觀景台功能的綠色屋頂，兼具批發及小包裝零售功能，未來可結合食農教育、地方創新及青農市集等，被視為熱門景點。（編輯：張芷瑄）1110916

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